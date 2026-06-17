Жители Латвии назвали болезнь, которая пугает их сильнее всего

Развитию таких заболеваний могут способствовать различные факторы - генетические причины, другие заболевания, травмы, образ жизни и длительный психоэмоциональный стресс. Хотя предотвратить все неврологические или психические заболевания невозможно, режим дня, качество отдыха, продолжительность сна, физическая активность и управление стрессом играют значительную роль в поддержании психического благополучия. "В наши дни одним из дополнительных источников стресса нередко становятся социальные сети. В них мы видим, казалось бы, идеальную, упорядоченную и успешную жизнь, с которой люди склонны сравнивать себя, тем самым создавая себе дополнительный стресс. Хотя просмотр социальных сетей может показаться кратковременным отдыхом, в действительности он часто еще больше нагружает разум и усиливает тревожность или неудовлетворенность собой. Поэтому в повседневной жизни важно планировать настоящий отдых сознательно - совершать спокойные прогулки, двигаться, заниматься спортом, проводить время без экранов и заботиться о качественном сне", - говорит фармацевт.