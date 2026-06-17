Жители Латвии назвали болезнь, которая пугает их сильнее всего
Организм человека почти никогда не ломается внезапно — он оставляет подсказки, которые мы упорно игнорируем. Опрос показал, какие три группы заболеваний лишают жителей Латвии покоя сильнее всего.
Данные последнего исследования Индекса здоровья "Mana Aptieka & Apotheka", показывает, что жители больше всего опасаются онкологических заболеваний (53 %), за которыми следуют сердечно-сосудистые заболевания (41 %), а также неврологические и психические заболевания (19 %). При этом почти каждый пятый респондент (19 %) указал, что не боится болезней.
"Страх перед серьезными заболеваниями понятен, но важно, чтобы он не стал причиной отказа от заботы о своем здоровье. Напротив, он должен стать стимулом своевременно пройти профилактические осмотры, а также не откладывать обращение к врачу или фармацевту в случае появления жалоб или ухудшения самочувствия по неясным причинам. Ежедневно фармацевты видят, что люди часто обращаются за помощью только тогда, когда симптомы уже существенно влияют на качество их жизни, поэтому особенно важно укреплять привычку своевременно заботиться о своем здоровье", - подчеркивает сертифицированный фармацевт сети аптек Apotheka Алина Флейшмане.
Онкологические заболевания также лечатся
Данные показывают, что во всех группах населения отмечается страх онкологических заболеваний, причем самый низкий уровень страха наблюдается только среди людей в возрасте от 18 до 24 лет, где этим обеспокоен каждый третий респондент (33 %). Также немного меньше обеспокоены жители, в целом испытывающие меньший уровень стресса в повседневной жизни (44 %).
Юлия Баландина, семейный врач и специалист по профилактической медицине Anti-Aging Institute, филиала Veselības centrs 4, отмечает:
"В современной медицине все больше заболеваний можно выявить на ранней стадии, еще до появления серьезных симптомов, а своевременная диагностика часто значительно улучшает результаты лечения и качество жизни".
Она подчеркивает, что ранняя диагностика имеет огромное значение в онкологии - многие заболевания, которые раньше казались очень страшными, теперь можно успешно лечить или контролировать в течение длительного времени, если их выявить своевременно. Поэтому гораздо безопаснее узнать о них и принять меры своевременно, как не избегать обследований из-за страха.
Сердечно-сосудистому здоровью следует уделять внимание с раннего возраста
Также жители очень обеспокоены сердечно-сосудистыми заболеваниями. И не зря, поскольку в Латвии они являются самой распространенной причина смерти, от которой умирает примерно половина населения. Больше всего сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспокоены респонденты старше 65 лет, а также жители, ведущие в целом нездоровый образ жизни (47 %).
Фармацевт Алина Флейшмане подчеркивает, что риск сердечно-сосудистых заболеваний тесно связан с образом жизни. На развитие заболеваний влияют малоподвижный образ жизни, курение, чрезмерное употребление алкоголя, нездоровое питание, избыточный вес, стресс и недостаток сна, поэтому о здоровье сердечно-сосудистой системы следует заботиться с раннего возраста, поскольку заболевание обычно развивается постепенно.
"Очень важно регулярно контролировать артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, поскольку повышенные показатели могут оставаться незамеченными в течение длительного времени. Чем раньше человек начнет заботиться о здоровье сердца, тем больше шансов снизить риск серьезных заболеваний в будущем", - подчеркивает фармацевт.
Семейный врач Юлия Баландина также объясняет, что сердечно-сосудистые заболевания обычно не развиваются внезапно, поскольку организм часто сигнализирует о перегрузке и факторах риска гораздо раньше: "Регулярные медицинские осмотры и консультация с врачом хотя бы раз в год помогают оценить индивидуальные риски, своевременно скорректировать образ жизни, питание, качество сна, физическую активность и, при необходимости, получить лечение до развития серьезных осложнений".
Сохранять покой в суетливой повседневной жизни
Каждый пятый опрошенный или 19% населения, также обеспокоен возможностью заболеть неврологическим или психическим заболеванием. Такие чаще всего опасения высказывают жители с высоким уровнем ежедневного стресса, а также люди старше 65 лет.
Развитию таких заболеваний могут способствовать различные факторы - генетические причины, другие заболевания, травмы, образ жизни и длительный психоэмоциональный стресс. Хотя предотвратить все неврологические или психические заболевания невозможно, режим дня, качество отдыха, продолжительность сна, физическая активность и управление стрессом играют значительную роль в поддержании психического благополучия. "В наши дни одним из дополнительных источников стресса нередко становятся социальные сети. В них мы видим, казалось бы, идеальную, упорядоченную и успешную жизнь, с которой люди склонны сравнивать себя, тем самым создавая себе дополнительный стресс. Хотя просмотр социальных сетей может показаться кратковременным отдыхом, в действительности он часто еще больше нагружает разум и усиливает тревожность или неудовлетворенность собой. Поэтому в повседневной жизни важно планировать настоящий отдых сознательно - совершать спокойные прогулки, двигаться, заниматься спортом, проводить время без экранов и заботиться о качественном сне", - говорит фармацевт.
В свою очередь, семейный врач подчеркивает, что здоровье - это не только отсутствие диагнозов: "Ежедневная энергия, качество сна, эмоциональное благополучие, способность концентрироваться и полностью восстанавливаться - также очень важные сигналы о состоянии организма. Именно поэтому регулярные консультации со специалистом и профилактические осмотры помогают не только диагностировать заболевания на ранней стадии, но и в долгосрочной перспективе сохранять лучшее качество жизни".
"Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" - это измерение самооценки состояния здоровья и тенденций образа жизни населения Латвии, которое проводится уже девять лет. Индекс составлен в сотрудничестве с SKDS. Ежегодно в ходе прямых интервью проводится опрос репрезентативной выборки населения, а именно 1003 человек в возрасте от 18 до 75 лет. Цель исследования - побудить общество задуматься о состоянии своего здоровья и уделять больше внимания здоровому образу жизни.