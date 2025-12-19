"Он не разрешил долго плакать": откровенный рассказ жительницы Латвии о жизни после смерти мужа от онкологии
12 декабря ушел из жизни Артур Декснис (1991–2025), чья борьба с раком вдохновила тысячи людей в Латвии. Его спутница жизни Аманда Лусе признается, что принять мысль о его смерти очень трудно — кажется, будто Артур просто отправился в длительное путешествие и скоро вернется.
Прощание с Артуром состоялось 14 декабря в часовне старого кладбища в Гулбене. «В день похорон у меня было ощущение, что он уехал работать в Америку и вернется через три месяца. Но потом пришло осознание, что он не вернется никогда», — говорит Аманда. Она признается, что время от времени смотрит в социальных сетях видео с Артуром, слушает его голос, и тогда на глаза наворачиваются слезы. «Но я стараюсь быстро выходить из состояния грусти и переключать мысли на что то другое, потому что Артур не позволял мне долго грустить», — говорит женщина.
Артур думал, что получил футбольную травму и долго не обращался к врачам
Житель Гулбене Артур Декснис с детства увлекался футболом, поэтому появившееся пять лет назад образование на левом колене он списал на спортивную травму. «Я долго не шел к врачу, потому что казалось, что это обычная травма, которая скоро пройдет», — рассказывал Артур месяц назад в подкасте «Kas ar mani notiek?». Однако позже обследования показали суровую реальность — у Артура диагностировали злокачественную опухоль мягких тканей третьей стадии, которая достигла размера 17 сантиметров.
Говоря о борьбе с болезнью, Аманда отмечает, что Артур был оптимистом и всегда говорил, что рак — это всего лишь диагноз. «Он не хотел допускать мысли, что все может закончиться плохо, хотя понимал, что такой исход возможен», — рассказывает она.
«Иногда, когда ему становилось совсем плохо, он впадал в уныние и говорил: “Ну все, это конец”. Всего таких моментов было раза три, когда он с нами прощался… Но потом снова появлялась надежда, и он говорил: “А, нет, все-таки не все!” — и продолжал бороться».
Аманда рассказывает, что последние годы ее жизнь была полностью подчинена заботе об Артуре и их сыне Хуго, поэтому сейчас ей трудно понять, чем вообще заниматься. «Утром я шла к Артуру, мы много разговаривали. Потом готовила ему еду. Пока заканчивала с одним, уже просыпался или хотел есть другой, и параллельно нужно было убирать дом. Я также почти не могла выходить из дома, потому что не знала, в какой момент Артур меня позовет».
«А сейчас мне нужно заботиться только о Хуго, и я довольно быстро все делаю, после чего понимаю, что мне просто нечего делать. Листаю социальные сети, но это быстро надоедает. Я привыкла к тому, что была кому то очень нужна, поэтому сейчас ощущения странные», — признается женщина.
«Родители спросили, действительно ли мы этого хотим»
Аманда рассказывает, что большую часть жизни провела в разных приемных семьях, и ее очень утомляло то, что приходилось снова и снова идти к чужим людям и принимать их как свою семью. «Мне надоело постоянно менять место жительства, не иметь настоящей семьи, настоящего чувства, ничего не казалось настоящим…». «Но, возможно, этот жизненный путь был лучше, чем если бы я жила со своей родной матерью», — рассуждает Аманда. У ее биологической матери есть еще пятеро детей. «Я дала ей возможность поддерживать со мной контакт. Мы даже созванивались, но потом она на меня обиделась, и наше общение прекратилось», — говорит она.
Аманда рассказывает, что в 17 лет попала в семью Артура. Отношения с приемными родителями и их сыновьями сложились хорошо. Сначала она воспринимала Артура как брата, но спустя два года что-то изменилось — они начали по-другому общаться, встречаться и в итоге стали парой.
«Он был моей первой настоящей любовью, и ради него я была готова на все».
На вопрос, как родители Артура восприняли их отношения, Аманда отвечает, что они отнеслись с пониманием. «Когда мы стали парой, Артур уже был болен. Родители поговорили с каждым из нас и спросили, действительно ли мы этого хотим. Они также спрашивали меня, готова ли я к отношениям с человеком, у которого рак, выдержу ли я это. Я ответила, что эти отношения мне необходимы и что я влюблена. Я также верила, что Артур выздоровеет».
Дети были главным стимулом в жизни Артура
Аманда признается, что эти отношения принесли много хорошего в жизнь их обоих. Она показала Артуру, что отношения могут быть полны любви и не сопровождаться конфликтами, а Артур дал ей то, чего она больше всего желала — семью. «Я очень хотела настоящую семью, настоящего мужа и быть настоящей мамой. Я хотела почувствовать что-то настоящее — и это было ощущение полноты жизни», — говорит она.
В 21 год Аманда сознательно решила завести ребенка. «Я очень хотела ребенка, и Артур был в шоке. Он спрашивал, действительно ли я этого хочу. Я видела, каким отцом он был для своего старшего сына Даниэля, и хотела такого же папу для своего ребенка. Мы также не хотели терять время, потому что понимали, что оно может быть ограничено».
«Он спросил: “А что будет, если ты останешься одна?” Я ответила, что все будет хорошо, не на улице же мы будем жить, я что-нибудь придумаю. Сначала он сомневался, но потом согласился. И вот — он успел провести с сыном счастливые полтора года», — говорит Аманда. Она отмечает, что Артур был очень хорошим и любящим отцом, а дети были его главным стимулом жить.
«Прости, мама, у меня не получилось»
Говоря о последних днях Артура, Аманда рассказывает, что ему стало хуже после возвращения с курса лечения в Ташкенте. «Он простудился, кашлял, и ему постепенно становилось хуже».
В последние недели ему было трудно передвигаться, он в основном сидел или лежал, так как не хватало сил и была сильная одышка. Еда тоже давалась тяжело — все казалось либо слишком соленым, либо безвкусным. Артур все меньше говорил, и его было трудно понять. Тогда семья переехала к его родителям, потому что Артур хотел умереть дома.
Аманда рассказывает, что в последние дни Артур сказал матери очень эмоциональные слова: «Прости, мама, у меня не получилось», — извинялся он, сожалея, что не смог победить рак. «Но я подошла к нему и сказала, что на самом деле у него получилось. В 2021 году врачи давали ему всего год жизни, а он прожил почти пять лет. Уже это означает, что он сделал многое правильно».
Она также отмечает, что Артур не переставал шутить до самой последней минуты своей жизни. «Он говорил, что хочет, чтобы мы помнили его как веселого человека, вспоминали его шутки и смешные случаи, которые мы пережили вместе. Он также говорил, что нельзя долго плакать — немного поплакать можно, но долго нельзя», — рассказывает Аманда.
«Он также говорил мне, чтобы я нашла партнера, который будет меня любить и с которым Хуго будет в безопасности. Но я ответила, что не могу представить рядом с собой никого другого, кроме него. Он все равно настаивал и говорил, что новые отношения должны начинаться тогда, когда я буду к ним готова», — делится женщина.
«И все же я не могу понять, как это будет на небесах. Смогу ли я снова встретиться с Артуром, если буду замужем за кем-то другим? Моим мужчиной был Артур, и так как его больше нет, я посвящу свою жизнь сыну, начну искать работу и развиваться. Примерно так я представляю свою дальнейшую жизнь», — говорит Аманда.