"Он не разрешил долго плакать": откровенный рассказ жительницы Латвии о жизни после смерти мужа от онкологии

Аманда рассказывает, что большую часть жизни провела в разных приемных семьях, и ее очень утомляло то, что приходилось снова и снова идти к чужим людям и принимать их как свою семью. «Мне надоело постоянно менять место жительства, не иметь настоящей семьи, настоящего чувства, ничего не казалось настоящим…». «Но, возможно, этот жизненный путь был лучше, чем если бы я жила со своей родной матерью», — рассуждает Аманда. У ее биологической матери есть еще пятеро детей. «Я дала ей возможность поддерживать со мной контакт. Мы даже созванивались, но потом она на меня обиделась, и наше общение прекратилось», — говорит она.