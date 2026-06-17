В четверг температура воздуха поднимется до +22 градусов

Ночью ожидается небольшая облачность, на востоке страны возможен дождь. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, в Видземе и Латгале - порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха составит +10...+15 градусов. Днем облачность усилится, но существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный западный ветер.