Исследование показало, что у жителей Латвии меняется отношение к изъятию своих пенсионных накоплений

Одновременно результаты опроса показывают, что интерес жителей к возможности изъятия накоплений второго пенсионного уровня снижается. По сравнению с результатами опросов февраля и мая этого года доля респондентов, которые хотели бы воспользоваться такой возможностью, сократилась с 39% до 36%, тогда как доля жителей, которые не стали бы забирать накопления, выросла с 31% до 38%.