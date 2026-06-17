Исследование показало, что у жителей Латвии меняется отношение к изъятию своих пенсионных накоплений
Как сообщает компания Fox Consulting, большинство жителей Латвии — 59% — признают, что изъятие пенсионных накоплений существенно сократило бы их доходы в старости. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса общественного мнения. Лишь 31% респондентов не согласны с этим утверждением.
Интерес снижается
Одновременно результаты опроса показывают, что интерес жителей к возможности изъятия накоплений второго пенсионного уровня снижается. По сравнению с результатами опросов февраля и мая этого года доля респондентов, которые хотели бы воспользоваться такой возможностью, сократилась с 39% до 36%, тогда как доля жителей, которые не стали бы забирать накопления, выросла с 31% до 38%.
Опрос также показывает выраженную связь между уровнем образования и пониманием значения пенсионных накоплений. Респонденты с высшим образованием чаще соглашаются с тем, что досрочное изъятие накоплений может сократить доходы в старости (62%), тогда как люди с более низким уровнем образования чаще признают, что не знакомы с принципами работы второго пенсионного уровня.
У кого будут самые большие пенсии?
Результаты исследования перекликаются с оценкой Банка Латвии относительно демографических тенденций и устойчивости пенсионной системы страны. По мере сокращения числа жителей трудоспособного возраста и увеличения доли пенсионеров всё меньшему количеству работающих придётся обеспечивать всё большее число пенсионеров. По расчётам Банка Латвии, количество жителей трудоспособного возраста на одного пенсионера может сократиться с 2,6 человека в 2025 году до 1,4 человека в 2060 году.
В таких условиях возрастает значение накопительных пенсионных систем. Прогнозы Банка Латвии показывают, что вклад инвестиций второго пенсионного уровня в будущие пенсии будет постепенно увеличиваться, тогда как способность пенсионной системы, основанной только на солидарности поколений, обеспечивать прежний уровень доходов будет снижаться. Наибольшую выгоду после выхода на пенсию получат те, кто добровольно вкладывал средства также в третий пенсионный уровень.
Как ранее писал Otkrito.lv, эксперты объяснили причину, из-за которой жителям Латвии надо будет самим копить себе на пенсию.