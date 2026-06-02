"Органические продукты могут исчезнуть": фермеры бьют тревогу по поводу организации питания в рижских школах
Фермеры предупреждают: после решений по школьным закупкам и отмены "зеленых" требований латвийские дети могут получать меньше экологически чистых продуктов, а местные хозяйства лишатся важного рынка сбыта.
Латвийская ассоциация биологического сельского хозяйства (LBLA) с обеспокоенностью оценивает решение Бюро по надзору за закупками (IUB) в отношении закупки питания для рижских школ, в рамках которой необоснованными были признаны несколько критериев, направленных на содействие использованию местной и биологической продукции.
Это решение уменьшает возможности отдавать в рамках государственных закупок предпочтение тем поставщикам, которые сотрудничают с местными и биологическими производителями, тем самым затрудняя попадание биологической продукции в школьное питание. Учитывая объем рижской закупки, речь идет о значительной части рынка, потеря которой может повлиять на возможности развития многих латвийских биологических хозяйств.
Одновременно решение IUB высветило гораздо более широкую проблему, с которой биологические фермеры сталкиваются уже много лет. Нередко предприятия общественного питания, готовя предложения для государственных закупок, обращаются к фермерам с просьбой подписать подтверждения о сотрудничестве или протоколы о намерениях по поставке продукции. Однако впоследствии на практике продукция у хозяйств очень часто закупается в минимальных объемах либо не закупается вообще.
«Недопустимо, чтобы из питания воспитанников образовательных учреждений столицы Латвии исчезали биологические продукты. За годы многие биологические фермеры сталкивались с ситуацией, когда название их хозяйства использовалось для получения преимуществ в закупке, но реальных заказов после этого не поступало. Поэтому понятно замечание IUB о том, что одних лишь декларативных подтверждений сотрудничества недостаточно для того, чтобы происходили реальные закупки продукции и биологические и местные продукты попадали на школьные кухни. Если государство посредством государственных закупок хочет способствовать сбыту местной и биологической продукции, необходимо предусмотреть четкие, юридически обязательные и контролируемые механизмы, гарантирующие реальные закупки продукции», — указывает председатель правления LBLA Мартиньш Гайкенс.
По мнению LBLA, для совершенствования системы закупок школьного питания необходимо искать такие решения, которые одновременно предотвращали бы недобросовестную практику и обеспечивали возможность использовать больше биологической и местной продукции в школах, детских садах и других государственных учреждениях.
Ситуацию еще более тревожной делает намерение государства отказаться от требований «зеленых» государственных закупок, которые до сих пор предусматривали обязательное приобретение биологического молока, кефира и зерновых продуктов в определенной доле. Эти требования были одним из инструментов, обеспечивавших стабильный спрос на латвийскую биологическую продукцию и одновременно гарантировавших детям более качественное питание.
По мнению LBLA, после отмены требований в системе школьного питания увеличится доля более дешевых и менее ценных продуктов, тогда как биологическая продукция станет еще менее доступной в образовательных учреждениях. Правила Кабинета министров № 353 «Требования к зеленым государственным закупкам и порядок их применения» утратят силу 9 июня.
«Если ослабляются инструменты, которые в закупках учитывают сотрудничество с местными биологическими производителями, и одновременно отменяются требования по использованию биологической продукции, возникает обоснованный вопрос — каким образом государство планирует достигать целей развития биологического сельского хозяйства и обеспечения детей более здоровым питанием», — подчеркивает Гайкенс.