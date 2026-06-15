35-летняя звезда турецких сериалов скончалась через день после своего дня рождения

Особую горечь произошедшему придает тот факт, что всего за день до смерти Эдже Иртем отметила свой день рождения. Новость о ее внезапной кончине стала шоком как для коллег, так и для многочисленных поклонников по всему миру. О смерти артистки первым сообщил ее адвокат, выразив соболезнования семье и близким. Родственники пока воздерживаются от подробных комментариев, а обстоятельства трагедии продолжают уточняться.