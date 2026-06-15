35-летняя звезда турецких сериалов скончалась через день после своего дня рождения
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Эдже Иртем (1991 - 2026).
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35-летняя звезда турецких сериалов скончалась через день после своего дня рождения

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

Всего через день после своего дня рождения внезапно скончалась турецкая актриса Эдже Иртем, известная миллионам зрителей по сериалу "Клюквенный щербет". Ей было всего 35 лет, а ее карьера стремительно шла вверх.

Турецкая актриса Эдже Иртем, получившая широкую известность благодаря роли Ишил в популярном сериале «Клюквенный щербет», скоропостижно скончалась в возрасте 35 лет. Трагедия произошла утром 15 июня. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. В момент происшествия актриса находилась дома вместе с матерью. Несмотря на попытки помочь, спасти ее не удалось.

Особую горечь произошедшему придает тот факт, что всего за день до смерти Эдже Иртем отметила свой день рождения. Новость о ее внезапной кончине стала шоком как для коллег, так и для многочисленных поклонников по всему миру. О смерти артистки первым сообщил ее адвокат, выразив соболезнования семье и близким. Родственники пока воздерживаются от подробных комментариев, а обстоятельства трагедии продолжают уточняться.

Особую любовь зрителей ей принесли роли Аффет в сериале «Новая невеста», Джансын в драме «Семья» и, конечно, Ишил в рейтинговом проекте «Клюквенный щербет», который в последние годы стал одним из самых популярных сериалов Турции. Незадолго до премьеры сезона с ее участием Иртем признавалась журналистам, что поначалу сомневалась, стоит ли принимать предложение сняться в «Клюквенном щербете». Однако возможность присоединиться к самому обсуждаемому телепроекту страны и работать с сильным актерским составом убедила ее согласиться.

После известия о смерти актрисы социальные сети заполнили тысячи сообщений скорби. Поклонники пишут, что Эдже Иртем находилась на пике популярности и впереди у нее было большое творческое будущее. «Она была слишком молода. Мы восхищались ее талантом каждую неделю, и трудно поверить, что ее больше нет», — пишут фанаты сериала.

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