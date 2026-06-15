35-летняя звезда турецких сериалов скончалась через день после своего дня рождения
Всего через день после своего дня рождения внезапно скончалась турецкая актриса Эдже Иртем, известная миллионам зрителей по сериалу "Клюквенный щербет". Ей было всего 35 лет, а ее карьера стремительно шла вверх.
Турецкая актриса Эдже Иртем, получившая широкую известность благодаря роли Ишил в популярном сериале «Клюквенный щербет», скоропостижно скончалась в возрасте 35 лет. Трагедия произошла утром 15 июня. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. В момент происшествия актриса находилась дома вместе с матерью. Несмотря на попытки помочь, спасти ее не удалось.
Особую горечь произошедшему придает тот факт, что всего за день до смерти Эдже Иртем отметила свой день рождения. Новость о ее внезапной кончине стала шоком как для коллег, так и для многочисленных поклонников по всему миру. О смерти артистки первым сообщил ее адвокат, выразив соболезнования семье и близким. Родственники пока воздерживаются от подробных комментариев, а обстоятельства трагедии продолжают уточняться.
Особую любовь зрителей ей принесли роли Аффет в сериале «Новая невеста», Джансын в драме «Семья» и, конечно, Ишил в рейтинговом проекте «Клюквенный щербет», который в последние годы стал одним из самых популярных сериалов Турции. Незадолго до премьеры сезона с ее участием Иртем признавалась журналистам, что поначалу сомневалась, стоит ли принимать предложение сняться в «Клюквенном щербете». Однако возможность присоединиться к самому обсуждаемому телепроекту страны и работать с сильным актерским составом убедила ее согласиться.
После известия о смерти актрисы социальные сети заполнили тысячи сообщений скорби. Поклонники пишут, что Эдже Иртем находилась на пике популярности и впереди у нее было большое творческое будущее. «Она была слишком молода. Мы восхищались ее талантом каждую неделю, и трудно поверить, что ее больше нет», — пишут фанаты сериала.