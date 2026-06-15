airBaltic и израильский флагман EL AL запускают совместные рейсы с 1 июля

Начиная с 1 июля 2026 года EL AL будет размещать свой код LY на рейсах airBaltic между Ригой и Тель-Авивом как для прямых, так и для транзитных пассажиров. Код LY также будет применяться к рейсам airBaltic между Ригой и Копенгагеном, Франкфуртом, Хельсинки, Мюнхеном, Осло, Стокгольмом, Таллином, Веной, Вильнюсом и Цюрихом, которые доступны для транзитных пассажиров, путешествующих в Тель-Авив или из него через Ригу.