airBaltic и израильский флагман EL AL запускают совместные рейсы с 1 июля
Латвийская авиакомпания airBaltic и израильская авиакомпания EL AL заключили соглашение о совместной эксплуатации рейсов (код-шеринг), которое вступает в силу 1 июля 2026 года. Данное сотрудничество расширит возможности для путешествий пассажиров и еще больше укрепит маршрутную сеть airBaltic, улучшив стыковки для транзитных пассажиров, путешествующих между Израилем и Европой через Ригу.
Начиная с 1 июля 2026 года EL AL будет размещать свой код LY на рейсах airBaltic между Ригой и Тель-Авивом как для прямых, так и для транзитных пассажиров. Код LY также будет применяться к рейсам airBaltic между Ригой и Копенгагеном, Франкфуртом, Хельсинки, Мюнхеном, Осло, Стокгольмом, Таллином, Веной, Вильнюсом и Цюрихом, которые доступны для транзитных пассажиров, путешествующих в Тель-Авив или из него через Ригу.
В свою очередь airBaltic разместит свой код BT на рейсах EL AL между Тель-Авивом и Амстердамом, Веной, Мюнхеном, Франкфуртом, Миланом, Берлином и Цюрихом, которые доступны для транзитных пассажиров, путешествующих в Ригу или из нее через Тель-Авив.
Благодаря этому пассажир может купить один единый билет (например, Рига — Тель-Авив — Эйлат или Тель-Авив — Рига — Хельсинки), даже если части пути выполняют разные компании. Для транзитных пассажиров это означает, что багаж зарегистрируют сразу до конечного пункта, а при опоздании на стыковку из-за задержки первого рейса пассажира бесплатно пересадят на следующий.
Мантас Врубляускас, вице-президент airBaltic по планированию маршрутной сети, отмечает: «Израиль является важным рынком для Балтии, что обусловлено прочными культурными и семейными связями, растущими туристическими потоками и расширяющимися деловыми отношениями между обоими регионами. Поэтому мы рады началу сотрудничества с EL AL и возможности расширить варианты поездок для пассажиров в обоих направлениях. Это соглашение обеспечит клиентам более удобные стыковки, одновременно еще больше укрепляя роль Риги как регионального транзитного узла между Израилем, Балтией и Северной Европой».
Шломи Зафрани, вице-президент EL AL по коммерческой деятельности и глобальным продажам: «Наше сотрудничество с airBaltic дополняет обширную партнерскую сеть EL AL с ведущими авиакомпаниями по всему миру, включая Delta Air Lines, Air France, KLM, Virgin Atlantic, SAS и другие. Одновременно с объявлением о 12 новых направлениях, которые за короткий период времени были добавлены в нашу сеть, мы продолжаем расширять спектр доступных для клиентов маршрутов благодаря сотрудничеству с ведущими авиакомпаниями».
Недавно airBaltic объявила, что по мере стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и роста спроса она планирует возобновить прямые рейсы между Ригой и Тель-Авивом с 1 июля 2026 года с частотой три раза в неделю. Возобновление полетов произойдет в соответствии с рекомендациями Агентства авиационной безопасности Европейского союза (EASA) и требованиями страховых компаний. Безопасность остается главным приоритетом airBaltic, и авиакомпания продолжит следить за ситуацией, при необходимости корректируя свою деятельность.