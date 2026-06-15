Осенью Трамп пройдет проверку на прочность: выборы в Конгресс могут лишить его свободы действий
Осенью 2026 года в США пройдут промежуточные выборы — одно из ключевых политических испытаний для второго срока Дональда Трампа. Формально американцы будут выбирать не президента, а новый состав Конгресса и власти в ряде штатов, но по сути это голосование станет проверкой того, насколько избиратели поддерживают курс действующего главы Белого дома.
Промежуточные выборы назначены на 3 ноября 2026 года. Они проходят в середине четырехлетнего президентского срока — через два года после выборов главы государства. На этот раз на кону будет вся Палата представителей, часть Сената, а также губернаторские посты во многих штатах.
Главный вопрос — сохранит ли Республиканская партия контроль над Конгрессом. Сейчас республиканцы контролируют обе палаты, что позволяет администрации Трампа проводить свою повестку с меньшим сопротивлением и избегать жесткого парламентского контроля. Как отмечал Brookings Institution, узкие, но единые республиканские большинства в Палате представителей и Сенате уже помогали Трампу добиваться важных законодательных побед и снижали риск неприятных для Белого дома расследований.
На выборах будут переизбираться все 435 членов Палаты представителей. Именно эта палата часто становится главным инструментом давления на президента: она участвует в принятии законов, влияет на бюджетные решения и может запускать расследования против администрации. Если демократы сумеют вернуть контроль над Палатой представителей, второй срок Трампа может войти в гораздо более конфликтную фазу.
В Сенате борьба также будет важной. В 2026 году избиратели будут выбирать 35 сенаторов: 33 места переизбираются в обычном порядке, еще два — в рамках специальных выборов. Сейчас у республиканцев 53 места, у демократов — 45, еще два независимых сенатора обычно голосуют вместе с демократами. Для демократов Сенат будет более сложной целью, но даже частичное усиление их позиций может осложнить Трампу утверждение назначений и продвижение ключевых решений.
Помимо Конгресса, в 2026 году во многих штатах пройдут выборы губернаторов. Это важно не только для внутренней политики отдельных штатов. Губернаторы влияют на вопросы миграции, налогов, образования, абортов, полиции, социальной поддержки и избирательного законодательства. Поэтому осенняя кампания будет идти сразу на нескольких уровнях — федеральном и региональном.
Для Трампа эти выборы особенно чувствительны. Его имени не будет в бюллетенях, но кампания почти неизбежно превратится в референдум о его втором президентском сроке. Избиратели будут оценивать экономику, цены, миграционную политику, внешнеполитические решения, конфликты внутри Республиканской партии и общий стиль управления Белого дома.
На этом фоне американские СМИ уже пишут о возможном ослаблении позиций Трампа перед промежуточными выборами. Reuters отмечало, что политические неудачи, падение рейтингов и растущая самостоятельность части республиканцев в Конгрессе подпитывают разговоры о риске превращения Трампа в «хромую утку», если его партия потеряет контроль над Конгрессом.
Ситуацию осложняют и внутренние противоречия среди республиканцев. Часть представителей партии пытается дистанцироваться от наиболее спорных решений Белого дома, понимая, что осенью им придется бороться за голоса не только убежденных сторонников Трампа, но и умеренных избирателей. На настроение кампании влияют и внешнеполитические кризисы, и тема цен, которая традиционно болезненна для американских избирателей.
Если республиканцы удержат Палату представителей и Сенат, Дональд Трамп сможет представить результат как подтверждение доверия к своему курсу. Это даст Белому дому возможность продолжать более жесткую политику и укрепит позиции президента внутри партии.
Если же демократы получат контроль хотя бы над Палатой представителей, политическая атмосфера в Вашингтоне резко изменится. В этом случае Трампа ждут не только трудности с законами и бюджетом, но и новые расследования, парламентские слушания и постоянное давление со стороны оппозиции.
Поэтому осенние выборы в США будут важны далеко не только для американцев. От их результата будет зависеть, насколько свободно Трамп сможет действовать во второй половине своего срока — и насколько жесткой станет политическая борьба в Вашингтоне перед президентской кампанией 2028 года.