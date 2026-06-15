Осенью Трамп пройдет проверку на прочность: выборы в Конгресс могут лишить его свободы действий

В Сенате борьба также будет важной. В 2026 году избиратели будут выбирать 35 сенаторов: 33 места переизбираются в обычном порядке, еще два — в рамках специальных выборов. Сейчас у республиканцев 53 места, у демократов — 45, еще два независимых сенатора обычно голосуют вместе с демократами. Для демократов Сенат будет более сложной целью, но даже частичное усиление их позиций может осложнить Трампу утверждение назначений и продвижение ключевых решений.