Тревожные признаки дефицита калия, который может снизить риск инсульта и которого не хватает миллионам людей
Миллионы людей испытывают дефицит жизненно важного минерала, который способен существенно снизить риск инфарктов и инсультов — и даже не подозревают об этом, предупреждают эксперты.
Помимо долгосрочных последствий, врачи отмечают, что низкий уровень калия может объяснять ряд «непонятных» симптомов — от подавленного настроения до головокружения и запоров, пишет Daily Mail.
«Дефицит калия встречается очень часто», — говорит профессор Джон Янг из Университета Тиссайда.
«Во многом это связано с неправильным питанием — избытком ультрапереработанных продуктов и соли, а также с недостаточной осведомленностью. Если уровень калия не критически низкий и нет серьезных проблем с сердцем или почками, диагноз обычно не ставится».
Калий играет ключевую роль в передаче нервных импульсов, сокращении мышц и поддержании нормального сердечного ритма. Он также помогает регулировать артериальное давление, противодействуя натрию и способствуя выведению избытка соли из организма — механизм, связанный со снижением риска инфаркта и инсульта.
«При умеренном дефиците калия симптомы могут включать судороги, особенно в пальцах ног, запоры, повышенную раздражительность, а также головные боли», — объясняет профессор Янг.
«При выраженном дефиците — что тоже встречается нередко — возможны состояния, похожие на делирий, депрессивное настроение, нарушения работы сердца, например ощущение перебоев. Также вероятны проблемы с пищеварением и даже дыханием».
Чтобы избежать этих симптомов, Национальная служба здравоохранения Великобритании и Всемирная организация здравоохранения рекомендуют взрослым потреблять около 3500 мг калия в день.
Однако данные Национального исследования питания Великобритании показывают, что примерно 10% мужчин и 24% женщин не получают рекомендуемого количества калия.
Также выяснилось, что дефицит наблюдается у трети подростков.
Исследование 2024 года показало, что повышение уровня калия в крови связано с «значительно более низким риском» — на 24% — сердечно-сосудистых заболеваний, госпитализаций и смертности.
А обзор исследований 2016 года показал, что диеты, богатые калием, снижают риск инсульта на 20%.
Эксперты отмечают, что для восполнения калия достаточно внести простые изменения в рацион.
«Очень важно сократить потребление соли», — говорит профессор Янг.
«Сочетание высокого уровня натрия и низкого калия усугубляет симптомы. Простая замена — использовать хлорид калия (так называемую “низкосолевую” соль) вместо обычной поваренной соли».
При этом одних бананов недостаточно: чтобы набрать дневную норму, пришлось бы съесть около десяти средних плодов.
«Лучше включить в рацион, например, запеченный картофель с кожурой и фасолью, а также листовую зелень», — советует эксперт.
В одном банане содержится около 500 мг калия, в половине запеченного картофеля — примерно 600 мг, а в чашке сырого шпината — около 450 мг.
Другие полезные продукты: шпинат, фасоль, картофель, йогурт, бананы, фруктовые соки и тунец.
Тем не менее, по словам профессора Янга, получить необходимое количество калия только из пищи бывает сложно, поэтому можно рассмотреть прием добавок.
«Обычного мультивитамина обычно достаточно, но стоит проверять состав — содержит ли он калий», — отметил он.
Для большинства людей такие добавки безопасны: организм обычно выводит избыток калия с помощью почек через мочу.
Однако при заболеваниях почек этот процесс нарушается, что может привести к опасному накоплению калия, вызывающему аритмию и даже сердечную недостаточность.
В таких случаях, наоборот, требуется диета с низким содержанием калия.
Сильный дефицит калия (гипокалиемия) у здоровых людей встречается редко и обычно связан не с питанием, а с тяжелой рвотой или диареей, приемом диуретиков или слабительных. Также факторами риска являются расстройства пищевого поведения и злоупотребление алкоголем.
В большинстве случаев дефицит можно скорректировать с помощью питания, однако есть симптомы, при которых стоит обратиться к врачу.
«Если вы испытываете боль в груди или головокружение даже при легкой нагрузке, например при подъеме по лестнице, следует обратиться к терапевту», — советует профессор Янг.
«В целом же такие симптомы — сигнал о том, что рацион требует пересмотра».
В прошлом году датские ученые также установили, что рацион, богатый бананами, авокадо и шпинатом, может почти на четверть снизить риск сердечной недостаточности и смерти.
Врачи пришли к выводу, что увеличение потребления калия — за счет питания, добавок или лекарств — значительно улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.