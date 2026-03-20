Не только рестораны: в Риге впервые пройдет масштабная Неделя кондитерских
В Риге с 13 по 26 апреля пройдет гастрономическое событие Rīgas garšas svētki, которое станет расширением уже полюбившейся Недели ресторанов. В этом году в рамках фестиваля посетители смогут не только попробовать специальные предложения от ресторанов, но и познакомиться с новинкой — заново открыть для себя и попробовать легендарное пирожное Vecrīga в рижских кондитерских.
В этом году праздник посвящен 825-летию Риги, с особым акцентом на богатую историю города, его культуру и современные гастрономические возможности. Цель праздника — отметить Ригу через вкусовые впечатления, объединив традиции с современным взглядом.
Неделя ресторанов в Риге
В рамках праздника сохраняется и уже полюбившийся формат Недели ресторанов, предлагающий посетителям возможность насладиться обедом или ужином из трех блюд по специальной цене — 30, 35, 40 и 45 евро (45 евро — только в ресторанах Michelin Guide). Подготовленные ресторанами меню оценивало профессиональное жюри: шеф-повар GEMOSS и кулинарный эксперт Ина Полишченко, председатель правления Клуба поваров Артурс Арницанс, а также президент академии Bocuse d'Or Latvia Светлана Ришкова.
Посетителей приглашают бронировать столики в ресторанах заранее, учитывая ограниченное количество мест.
Неделя кондитерских в Риге
На этот раз Rīgas garšas svētki приглашает гурманов не только познакомиться с разнообразием рижских ресторанов, но и вернуть к жизни один из символов кулинарного наследия города — пирожное Vecrīga, которое десятилетиями формировало традиции рижских кондитерских.
Директор Рижского агентства инвестиций и туризма (RITA) Фредис Быков отметил:
«Для Риги, как и для других городов, важно формировать уникальную кулинарную идентичность — свой особый торт или десерт. Таким символом стало пирожное Vecrīga, которым мы гордимся как вкусовым символом города. Цель RITA — расширить Неделю ресторанов, вовлекая больше участников отрасли, поэтому мы рады активности представителей отрасли, которые подчеркивают вкусы Латвии, особенно в год 825-летия Риги».
В Rīgas garšas svētki также участвуют 14 кондитерских и ресторанов в 19 различных локациях, где посетителям предлагают попробовать этот классический десерт как в комплекте с напитком, так и отдельно. Установлен единый ценовой предел — до 8 евро за пирожное Vecrīga и напиток, что делает предложение доступным для широкой аудитории.
Кондитерские и рестораны, участвующие в Rīgas garšas svētki:
Кафе Crumble Cake — улица Яня, 14
Кафе Fika — улица Кришьяня Барона, 41/43
Кафе Livi Cafe — улица Гертрудес, 37
Кафе Better Bread — улица Дзирнаву, 31-1B
Кафе Mārtiņa Beķereja — улица Вальню, 28
Кафе Mārtiņa Beķereja — улица Меркеля, 2
Кафе Cruffins — улица Калею, 9-11
Кафе Bezē konditoreja — улица Блауманя, 7
Кафе Rocket Bean — бульвар Райня, 11
Кафе Chambao — улица Антонияс, 12
Кафе Kalve Coffee — бульвар Зигфрида Анны Мейеровица, 10
Пекарня Bazaar Beķereja — улица Матиса, 22
Пекарня Bazaar Beķereja — улица Аудею, 16
Пекарня Bazaar Beķereja — Stacijas laukums, 4
Пекарня Bazaar Beķereja — улица Пулквежа Бриежа, 22
Кафе All Cappuccino (Antonijas) — улица Антонияс, 11
Кафе All Cappuccino (Vīlandes) — улица Виландес, 13
Ресторан Melnā Bite — улица Аудею, 13
Ресторан After... — набережная 11 Ноября, 33