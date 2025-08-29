Экономисты обеспокоены: возможно, жителям Латвии уже слишком много платят
ЦСУ Латвии сообщило о довольно сильном росте средней зарплаты во 2 квартале 2025 года. Но не всех это радует.
"То, насколько последовательно рост зарплат год за годом превосходит ожидания, просто поразительно", - комментирует экономист Петерис Страутиньш. В 2023 году средняя зарплата выросла примерно на 12%, в прошлом — на 10%, а в этом году пока примерно на 8%, если точнее — на 8,2%.
Как отмечает экономист, для предпринимателей это не слишком хорошая новость, за исключением тех, чьими основными клиентами являются физические лица на внутреннем рынке. Средняя рентабельность компаний (отношение прибыли до налогообложения к чистому обороту) имеет тенденцию к снижению: в прошлом и в этом году она около 4%, тогда как в предыдущие три года составляла 5–6%.
Тем не менее, как полагает Петерис Страутиньш, сложнее сказать, вредит ли это развитию экономики — более дорогая рабочая сила создает финансовые риски, предприятие может даже уйти с рынка труда, то есть прекратить деятельность, но вместе с тем это стимулирует рост производительности. Нет сомнений, что это повышает конкурентоспособность Латвии как места для жизни, а также побуждает людей быть трудолюбивее: количество занятых держится на уровне около 900 тысяч уже более 10 лет, несмотря на сокращение численности населения.
"Рост реальной заработной платы сохраняется на очень приятном уровне: на среднюю нетто-зарплату во 2 квартале можно было купить на 6,6% больше, чем годом ранее. Полагаю, это помогает примириться с тем фактом, что снижается «внутренний валовой продукт», который на улице не встретишь", - отмечает экономист.
