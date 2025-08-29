Экономисты обеспокоены: возможно, жителям Латвии уже слишком много платят

Тем не менее, как полагает Петерис Страутиньш, сложнее сказать, вредит ли это развитию экономики — более дорогая рабочая сила создает финансовые риски, предприятие может даже уйти с рынка труда, то есть прекратить деятельность, но вместе с тем это стимулирует рост производительности. Нет сомнений, что это повышает конкурентоспособность Латвии как места для жизни, а также побуждает людей быть трудолюбивее: количество занятых держится на уровне около 900 тысяч уже более 10 лет, несмотря на сокращение численности населения.