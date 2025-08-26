При изучении зарплат жителей Латвии обнаружена одна неприятная тенденция
Зарплаты в Латвии все еще растут, но темп этого роста замедляется.
Средний темп роста месячной базовой зарплаты в этом году продолжает замедляться и составил в среднем 6,2%, что на 2 процентных пункта меньше, чем в прошлом году (8,2%). Об этом говорится в ежегодном Общем исследовании заработной платы, проведённом компанией Figure Baltic Advisory.
«Показатель этого года немного выше уровня 2021 года (5,9%), что указывает на существенное снижение влияния высокой инфляции прошлых лет на изменения зарплат. В то же время он лишь на 0,8 процентного пункта выше, чем прогнозируемый прошлым летом рост зарплат на уровне 5,6%. Совокупный годовой прирост зарплаты сотрудников, чьи должности не менялись, составил в среднем 7,5%, что указывает также на небольшой рост переменной части вознаграждения», — отмечает Figure Baltic Advisory.
В ближайшие 12 месяцев 95% организаций планируют повысить месячную базовую зарплату, а 90% — совокупный годовой доход сотрудников. Согласно исследованию, в прошлом году в 46% организаций численность персонала увеличилась, в 38% — сократилась, а в 16% — осталась без изменений. До конца текущего года 55% опрошенных компаний планируют увеличить число работников, 31% — оставить без изменений, а 14% — сократить.
Подобно прошлому году, в регионах Латвии рост месячной базовой зарплаты и годового дохода был выше, чем в Риге. Так, месячная базовая зарплата в регионах увеличилась на 6,6%, а в Риге — на 6,1%. Совокупный годовой доход в регионах вырос на 8,8%, в то время как в Риге — на 7,5%.
В разрезе групп сотрудников быстрее всего росла базовая зарплата у молодых специалистов и низкоквалифицированных работников — на 7%. В остальных группах (специалисты, старшие специалисты и руководители) наблюдался равномерный рост на уровне 6%.
Исследование также изучило дополнительные льготы, предоставляемые работодателями. Наиболее распространённая — медицинское страхование (предлагают 97% компаний, тогда как в прошлом году самой популярной льготой были развлекательные мероприятия). За ней следуют корпоративные мероприятия (спортивные, рождественские балы и др.) — 96% компаний, возможность удалённой работы — 94%, мобильный телефон для работы и личного пользования — 88%, оплачиваемое парковочное место или компенсация расходов на стоянку — 84% и др. В среднем компании выделяют 1610 евро в год на обеспечение сотрудника различными дополнительными льготами.