При изучении зарплат жителей Латвии обнаружена одна неприятная тенденция

«Показатель этого года немного выше уровня 2021 года (5,9%), что указывает на существенное снижение влияния высокой инфляции прошлых лет на изменения зарплат. В то же время он лишь на 0,8 процентного пункта выше, чем прогнозируемый прошлым летом рост зарплат на уровне 5,6%. Совокупный годовой прирост зарплаты сотрудников, чьи должности не менялись, составил в среднем 7,5%, что указывает также на небольшой рост переменной части вознаграждения», — отмечает Figure Baltic Advisory.