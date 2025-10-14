Жителям Латвии скоро начнут раздавать выгодные ипотечные кредиты. Однако есть одно условие
Министерство экономики разработало новую программу ипотечного кредитования для физических лиц с целью приобретения жилья в регионах. Проект 14 октября утвердило правительство.
На реализацию программы до 2029 года выделено 25,8 млн евро государственного финансирования, а финансовое учреждение ALTUM сможет дополнительно привлечь еще до 80,3 млн евро из других источников.
Программа направлена на устранение рыночных дисбалансов — недостаточной доступности ипотечного кредитования в регионах — и призвана стимулировать приобретение жилья в тех районах Латвии, где ипотечное кредитование до сих пор было мало развито.
Более 3000 семей в латвийских регионах через финансовое учреждение ALTUM смогут получить ипотечный кредит для покупки жилья. "Ипотечное кредитование — один из важнейших факторов развития регионов: если у людей появится возможность планировать свое будущее и приобрести жилье, активнее будут открываться новые предприятия и создаваться рабочие места», — отметил министр экономики Виктор Валайнис.
Ипотечные кредиты будут доступны только для покупки жилья за пределами Риги и пригородов. Максимальная сумма кредита составит до 100 минимальных месячных заработных плат (74 000 евро), срок — до 30 лет. Предполагается, что прием заявок на ипотечные кредиты в рамках новой программы начнется в конце октября.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, жители Латвии меньше платят по ипотечным кредитам, чем литовцы и эстонцы.