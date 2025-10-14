Жителям Латвии скоро начнут раздавать выгодные ипотечные кредиты. Однако есть одно условие

Более 3000 семей в латвийских регионах через финансовое учреждение ALTUM смогут получить ипотечный кредит для покупки жилья. "Ипотечное кредитование — один из важнейших факторов развития регионов: если у людей появится возможность планировать свое будущее и приобрести жилье, активнее будут открываться новые предприятия и создаваться рабочие места», — отметил министр экономики Виктор Валайнис.