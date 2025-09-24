Выяснилось, что жители Латвии меньше платят по ипотечным кредитам, чем литовцы и эстонцы
По данным банка Citadele, в 2025 году средний размер кредита в Латвии был на 25–35% ниже, чем в Эстонии и Литве, что в первую очередь объясняется более низким уровнем цен на жилье.
Рига дешевле, чем Таллин и Вильнюс
Причина более высоких кредитных сумм в Эстонии и Литве напрямую связана с уровнем цен на недвижимость. Так, в Таллине стоимость сопоставимого объекта в центре столицы может быть на 60% выше, чем в Риге, поэтому и кредиты выдаются на большие суммы.
На средний размер кредита в Латвии заметно влияет то, что на рынке до сих пор доступно немало объектов в низком ценовом сегменте. В Риге можно купить квартиры советских серийных домов по 700–800 евро за м², что в столицах Литвы и Эстонии практически невозможно. Именно такие сделки стоимостью 40–60 тысяч евро составляют значительную часть рынка.
Средний ипотечный платёж – 44% от зарплаты
В Латвии средний ипотечный платёж составляет 520 евро в месяц, в Литве он на 160 евро выше – 680 евро, а в Эстонии максимальный – 760 евро в месяц. Однако разный уровень зарплат в этих странах означает и разную нагрузку на доходы.
В Латвии нагрузка по ипотеке составляет 38,7% доходов, что ощутимо меньше, чем в других странах Балтии. В Эстонии этот показатель равен 44,9%, а в Литве – почти половина доходов, 46,8%, несмотря на меньший ежемесячный платёж, чем в Эстонии.
Народ пошел в ипотеку
Снижение ставки EURIBOR примерно на 2% по сравнению с началом 2024 года сделало кредиты доступнее, особенно для крупных покупок – частных домов и квартир в новых проектах. В результате в Латвии средняя сумма кредита за год выросла на 10 000 евро.
Это говорит о том, что жители выбирают не более дешёвое жильё, а наоборот – используют выгодные условия, чтобы позволить себе более дорогую недвижимость. Суммы кредитов превышают 100 000 евро и нередко достигают 200 000 евро.
