Выяснилось, что жители Латвии меньше платят по ипотечным кредитам, чем литовцы и эстонцы

На средний размер кредита в Латвии заметно влияет то, что на рынке до сих пор доступно немало объектов в низком ценовом сегменте. В Риге можно купить квартиры советских серийных домов по 700–800 евро за м², что в столицах Литвы и Эстонии практически невозможно. Именно такие сделки стоимостью 40–60 тысяч евро составляют значительную часть рынка.