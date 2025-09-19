Согласно новому закону, жителей Латвии смогут лишить возможности взять кредит

В настоящее время в Латвии действуют два лицензированных кредитных бюро — Kredītinformācijas birojs и CREFO birojs. Они не только хранят и обмениваются информацией о кредитах физических лиц, но и предоставляют потребителям возможность подключаться к их системам (базам данных) и проверять собранную информацию о своей кредитной истории.