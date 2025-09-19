Согласно новому закону, жителей Латвии смогут лишить возможности взять кредит
Физические лица в будущем смогут сделать отметку в базе данных кредитных бюро о том, что они не хотят получать кредит. Это предусматривают подготовленные Министерством экономики поправки в Закон о кредитных бюро, которые правительство планирует рассмотреть во вторник, 23 сентября. Зачем это надо?
Сделанная отметка будет видна каждому пользователю базы данных кредитного бюро. Бюро обязано удалить её не ранее чем через три дня после отзыва потребителем.
Минэкономики поясняет, что цель законопроекта — обеспечить более высокий уровень защиты физических лиц от возможного мошенничества и оформления кредита от их имени против их воли.
В настоящее время в Латвии действуют два лицензированных кредитных бюро — Kredītinformācijas birojs и CREFO birojs. Они не только хранят и обмениваются информацией о кредитах физических лиц, но и предоставляют потребителям возможность подключаться к их системам (базам данных) и проверять собранную информацию о своей кредитной истории.
Минэкономики отмечает, что нынешнее регулирование не предусматривает для отдельных поставщиков данных возможности передавать информацию кредитным бюро иным лицам, кроме пользователей кредитной информации, например государственным информационным системам и другим кредитным бюро.
Законопроект предусматривает, что потребителям будет предоставлена возможность отказаться от получения кредита, обеспечивая это через кредитные бюро. Министерство поясняет, что и в других странах возможность для людей отказаться от получения кредита и ведение соответствующих баз данных обеспечивают кредитные бюро или учреждения с аналогичными функциями.
Соответственно, если кредитные бюро являются держателями реестра лиц, отказавшихся от кредитов, кредиторам не нужно подключаться к другим системам или базам данных, чтобы выяснить, что потребитель запретил себе заключать кредитные договоры: запрашивая информацию о платёжеспособности у кредитного бюро, кредитор сразу получает сведения о запрете, указывает министерство.
По мнению Минэкономики, юридические лица, которые уже занимаются хранением финансовых данных людей и напрямую сотрудничают с поставщиками кредитных услуг, являются наиболее подходящими держателями реестра отказавшихся от кредитов.
Подготовленные Минэкономики поправки к Закону о защите прав потребителей предусматривают обязанность кредиторов учитывать такие отметки при рассмотрении заявок на кредит: если потребитель сделал такую отметку, кредит ему выдавать нельзя.
О возможности сделать отметку в базе данных кредитного бюро о том, что человек не хочет получать кредит, жителей будут информировать Центр защиты прав потребителей и Министерство экономики.
Инициатива Минэкономики поспела вовремя. Как ранее сообщал Otkrito.lv, жители Латвии стали брать все больше потребительских кредитов на все большие суммы.