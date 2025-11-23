Оплатила проезд, но все равно получила штраф. История одной буквы, которая немке обошлась в 100 евро в Юрмале

О том, что ей назначен штраф, Моллер узнала только после возврата автомобиля, когда арендная компания удержала её залог в 100 евро: 50 евро — чтобы оплатить штраф, и ещё 50 евро — за его «администрирование». И сама Моллер, и её знакомая Мара Крауле обратились в муниципальную полицию Юрмалы, объяснив, что номер автомобиля был указал ошибочно, а сам пропуск был оплачен, что подтверждается выпиской из банка. Однако полиция сообщила: нужен документ именно от владельца автомобиля — компании Easycars. Если арендодатель предоставит выписку, штраф будет отменён. Но Easycars, по словам Мары, отказались отправлять документы в полицию.