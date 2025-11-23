Оплатила проезд, но все равно получила штраф. История одной буквы, которая немке обошлась в 100 евро в Юрмале
Гражданка Германии получила штраф в 100 евро за то, что в платёжном автомате для проезда в Юрмалу указала неверный номер автомобиля — вместо буквы O ввела цифру 0. Попытки договориться с компанией по аренде автомобиля, которая удержала штраф из залога, пока безуспешны.
Когда в аэропорту «Рига» госпожа Моллер арендовала машину у компании Easycars, чтобы отправиться в Вентспилсский край, ее предупредили: если она поедет через Юрмалу, необходимо приобрести пропуск. Женщина действительно купила пропуск, но ошиблась, вводя номер автомобиля. Из-за этой неточности Юрмальская муниципальная полиция выписала компании Easycars штраф на машину, арендованную Моллер. Размер штрафа составил 50 евро, сообщает LSM.lv.
О том, что ей назначен штраф, Моллер узнала только после возврата автомобиля, когда арендная компания удержала её залог в 100 евро: 50 евро — чтобы оплатить штраф, и ещё 50 евро — за его «администрирование». И сама Моллер, и её знакомая Мара Крауле обратились в муниципальную полицию Юрмалы, объяснив, что номер автомобиля был указал ошибочно, а сам пропуск был оплачен, что подтверждается выпиской из банка. Однако полиция сообщила: нужен документ именно от владельца автомобиля — компании Easycars. Если арендодатель предоставит выписку, штраф будет отменён. Но Easycars, по словам Мары, отказались отправлять документы в полицию.
«Арендная компания ответила, что штраф уже оплачен! Всё урегулировано, и взяли 50 евро за администрирование штрафа. Я до сих пор не понимаю, что такое “администрирование штрафа”, нигде такого понятия в законах не нахожу — и почему ещё 50 евро. Мне ответили, что фирмы так делают», — рассказала Мара.
«То, что Easycars не хочет ничего предпринимать, думаю, им просто выгодно — 50 евро остаются им как “администрирование штрафа”», — добавила она.
На вопрос телепередачи LTV «4.studija», почему Easycars отказываются помочь клиентке и переслать полиции выписку о покупке пропуска, компания согласилась отвечать только письменно.
В письменном ответе компания заявила:
«Ни одно лицо, которое обращалось к нам по поводу штрафа, не предоставило документ, подтверждающий право представлять интересы гражданки Германии госпожи В. Моллер. Госпожа Крауле также не предъявила доверенность, подтверждающую её полномочия. Сама госпожа Моллер к нам не обращалась. Если она свяжется с нами лично или через уполномоченное лицо, мы готовы рассмотреть ситуацию и оказать необходимую поддержку в рамках закона».
Однако ответ, который Easycars отправила телепередаче, заметно отличается от того, который получила Мара. В нём нет ни слова о доверенности, ни о защите персональных данных. Если компания действительно хотела помочь своей клиентке, было бы корректно прямо указать госпоже Маре, что они ждут обращения именно от клиентки или официально уполномоченного лица. На второй вопрос передачи — кто устанавливает размер платы за «администрирование штрафа» — Easycars просто не ответили.
В Центре защиты прав потребителей (PTAC) пояснили: сначала клиент или его уполномоченный представитель должны обратиться к компании письменно, объяснить ситуацию и попросить сотрудничества.
«Если коммерсант отказывается это делать, тогда можно обратиться к нам в PTAC, и мы рассмотрим это как индивидуальную жалобу. Но, конечно, со стороны компании должен быть более доброжелательный подход, потому что, если есть возможность отменить штраф, это и следует сделать», — сказала представительница PTAC Санита Гертмане.
В PTAC также не имеют информации, взимают ли все автокомпании плату за «администрирование штрафа». «Понятно, что у компаний могут возникать дополнительные затраты, если потребитель нарушил правила и им нужно обрабатывать штраф. Но насколько такая плата должна быть разумной и какой её размер считаются обоснованным — мы не оценивали, потому что практически не получали таких жалоб», — добавила Гертмане.
Но и в этом случае в PTAC может обратиться только сама клиентка или её уполномоченное лицо.