Бог сказал "не убий", патриарх Кирилл поправил - по приказу Путина можно!

Примечательно, что до этого патриарх Кирилл заявлял, что в РПЦ «любят Украину и молятся за нее» — высказывание, которое выглядит лицемерным на фоне его же слов о том, что участие в войне против этой страны и убийство ее жителей является исполнением божьих заповедей и путем к вечной жизни.