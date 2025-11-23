Бог сказал "не убий", патриарх Кирилл поправил - по приказу Путина можно!
Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил на заседании Всемирного русского народного собора, что российские военные, участвующие в боевых действиях против Украины, не нарушают библейскую заповедь "не убий".
По словам главы РПЦ, в условиях военного конфликта заповедь обретает иное значение. «Когда зло отнимает жизни людей, когда враг угрожает жизни старых и малых, женщин и детей, тогда именно бездействие недопустимо. В таком случае именно непротивление злу является пособничеством убийству», — заявил патриарх.
Кирилл подчеркнул, что тот, кто встает на защиту отечества, «сохраняя жизнь слабых и беззащитных», наоборот, исполняет божьи заповеди. «Мы не вправе жертвовать ближними и подставлять под удар своих соотечественников», — добавил он.
Глава РПЦ сослался на существующую в социальной концепции церкви идею «справедливой войны», которая основывается на изречении Иисуса Христа: «Взявшие меч — мечом погибнут». «Признавая греховную природу войны, Церковь позволяет своим чадам принимать участие в боевых действиях, если это продиктовано необходимостью защитить ближних и восстановить справедливость», — пояснил патриарх, приведя в пример Великую Отечественную войну, в ходе которой были «спасены целые народы».
Ранее в своей книге «За Русь Святую: патриотизм и вера» патриарх призвал россиян, участвующих в войне против Украины, помнить о вечной жизни, которая гарантирована им в случае гибели на поле боя. Он также подчеркивал необходимость «мобилизовать» церковь вместе с военными и политическими силами России и молиться за президента Владимира Путина, которого называл «искренне верующим» и «церковным» человеком.
Примечательно, что до этого патриарх Кирилл заявлял, что в РПЦ «любят Украину и молятся за нее» — высказывание, которое выглядит лицемерным на фоне его же слов о том, что участие в войне против этой страны и убийство ее жителей является исполнением божьих заповедей и путем к вечной жизни.