Что в Латвии происходит с домашними животными, когда их хозяин умирает
После смерти человека нередко остаются не только скорбящие родственники и друзья, но и домашние животные. Если животное живёт в большой семье, обычно с его дальнейшей судьбой всё в порядке. Наибольшие проблемы возникают, если умерший владелец жил один, — тогда нужно искать того, кто возьмёт на себя заботу о питомце.
История о том, что происходит с животными после смерти хозяина, не так проста, и такой она является уже десятилетиями, выяснила программа Латвийского телевидения «Vides fakti». Представитель секции ветеринаров по мелким животным Латвийской ветеринарной ассоциации Лита Конопоре отметила, что вся ответственность и благополучие домашних животных начинается и заканчивается на человеке: «Когда человек умер, всё зависит от того, есть ли у него родственники, знают ли они вообще о существовании животного и хотят ли взять на себя ответственность».
В программе подчеркнули, что ситуация в городе нередко отличается от ситуации в сельской местности, где в одном дворе могут находиться даже несколько собак. После смерти хозяина их могут просто отпустить с цепи, чтобы они жили сами по себе. В результате они могут загрызать лесных животных и соседский скот. Такое поведение неправильное, поэтому текущее решение — обеспечить попадание домашних животных в приют, сообщает LSM.lv.
Животное попадает в приют
Если владелец животного умер, и не удаётся найти родственников или соседей, которые могли бы о нём позаботиться, животные попадают в приют. Это оплачивается муниципалитетами за счёт налогоплательщиков и пожертвований. Однако так быть не должно, потому что теоретически животное чаще всего кто-то должен унаследовать.
Руководитель приюта Mežavairogi Данута Приеде объяснила: «С юридической точки зрения, либо мы принимаем всё наследство, либо не принимаем ничего. Иногда нам звонят и говорят: знаете, умер дедушка, остался дом и пять кошек. Мы хотели бы отдать вам кошек. Я говорю: мы возьмём вместе с домом, но никто никогда не даёт такие бонусы с кошками. В этой ситуации, к сожалению, есть неясности. Есть эмоциональная сторона — мы понимаем, что животному здесь и сейчас нужна помощь. Он не может подождать неделю, пока все придут в себя».
Животному нужен уход немедленно
Хотя домашнее животное должно быть зарегистрировано в базе данных Центра сельскохозяйственных данных, нотариусы не имеют к ней доступа. Эта база носит информационный характер и не всегда указывает, что у умершего был питомец. Завещание также не обеспечивает немедленного решения — наследственные дела длятся минимум три месяца. Заместитель председателя Совета присяжных нотариусов Латвии Илзе Метузале подчёркивает, что сроки одинаковы как при завещании, так и по закону.
Держатель, а не владелец
Это актуальная проблема — в приюты попадает немало животных, чьи владельцы находятся в больнице, в пансионате или умерли. Руководитель Mežavairogi объяснила, что бездомные собаки составляют лишь малую часть, а большинство — это животные, чьи владельцы больше не могут о них позаботиться.
В базе данных Службы сельскохозяйственной поддержки сейчас числится шесть с половиной тысяч животных, владельцы которых умерли. Даже если кто-то берёт на себя заботу о животном, он не может стать его владельцем — только держателем. Лита Конопоре отмечает, что никто не имеет права переписать животное новому человеку без документов о наследстве. Поэтому человек, взявшийся ухаживать за животным, должен обратиться к ветеринару, чтобы в реестре указали фактического держателя и место проживания животного. Это важно на случай, если животное сбежит — иначе приют будет иметь только контакты умершего владельца.
Представитель Службы сельскохозяйственной поддержки Ингуна Слице объясняет, что держатель становится владельцем только после подачи свидетельства о наследстве. В этом документе даже не обязательно указывать конкретное животное — достаточно, чтобы человек был включён в список наследников.
В противном случае он остаётся держателем до конца жизни животного, однако это не создаёт проблем и не ограничивает возможностей обращаться к ветеринару и проводить процедуры.
Через 14 дней животное может быть отдано новым хозяевам
Приют — крайняя мера в случае смерти владельца. Животное, привыкшее жить в домашней обстановке, спать на диване и быть избалованным, наверняка тяжело переживёт пребывание в приюте.
Конопоре подчеркнула: существует риск, что животное вдруг окажется в бесправном состоянии и будет ждать адопции, которая часто не происходит для животных старшего возраста.
«Меня очень удивляют случаи, когда приюты не хотят отдавать животных людям, которые пришли и заявили о себе как о родственниках, друзьях или соседях животного. Потому что в любом случае через 14 дней, если никто не объявится, животное становится доступным для усыновления. Возможно, здесь скрыты какие-то финансовые интересы, связанные с муниципальными закупками или чем-то подобным», — рассказала Конопоре.
Руководитель приюта Mežavairogi в свою очередь подчеркнула: «Нормальные приюты, где работают здравомыслящие люди, обычно сотрудничают с наследниками. Мы поддерживаем контакт с полицией, уточняем, действительно ли этот человек — родственник умершего. Мы общаемся между собой. Мы действуем в интересах животных, потому что приют всегда должен действовать исключительно в их интересах».
Проблема известна давно
Пока юридическая система не упорядочена, Министерство земледелия (МЗ) указывает: владельцы сами должны позаботиться о решении подобных кризисных ситуаций. Представитель МЗ Агия Мединя рассказала, что в реестре желательно указать второго контактного лица, которое может позаботиться о животном, если хозяин попадёт в больницу или умрёт. Лита Конопоре добавляет, что человек, беря животное, должен обсудить возможные сценарии с родственниками и соседями — нередко именно соседи берут на себя заботу о питомцах.
Она отметила, что не всегда родственники могут взять животное, — например, семья с кошками и собакой в рижской квартире не сможет взять большого сельского пса. Однако родственники часто ищут животным новые дома и даже предлагают оплачивать содержание, чтобы животное попало в подходящую среду.
Илзе Метузале считает, что проблему можно решить, исключив животных из системы наследования. Животное не может ждать установленных сроков, и его не следует помещать в приют на время, пока выясняется наследник.
Она предлагает совершенствовать реестр животных, обеспечивать актуальность данных и предусмотреть, чтобы при регистрации животного можно было указать более одного человека, который при необходимости сможет взять на себя заботу о питомце. Кроме того, такая запись в базе должна иметь юридическую силу.
Представитель МЗ Агия Мединя отметила, что министерство вместе с Министерством юстиции продолжит поиск решений.