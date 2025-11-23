Что в Латвии происходит с домашними животными, когда их хозяин умирает

Руководитель приюта Mežavairogi Данута Приеде объяснила: «С юридической точки зрения, либо мы принимаем всё наследство, либо не принимаем ничего. Иногда нам звонят и говорят: знаете, умер дедушка, остался дом и пять кошек. Мы хотели бы отдать вам кошек. Я говорю: мы возьмём вместе с домом, но никто никогда не даёт такие бонусы с кошками. В этой ситуации, к сожалению, есть неясности. Есть эмоциональная сторона — мы понимаем, что животному здесь и сейчас нужна помощь. Он не может подождать неделю, пока все придут в себя».