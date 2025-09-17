Забыли про кризис: жители Латвии берут все больше потребительских кредитов на все большие суммы

Если в прошлом году средний размер кредита в Латвии составлял около 3000 евро, то в первые восемь месяцев нынешнего года он уже достигает в среднем 4000 евро, однако это меньше, чем в других странах Балтии. В Литве средний размер займа вырос на 42%, достигнув примерно 7500 евро, а в Эстонии — на 8%, поднявшись до примерно 8000 евро.