Забыли про кризис: жители Латвии берут все больше потребительских кредитов на все большие суммы
В первые восемь месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в странах Балтии выросло количество заявок на потребительские кредиты и увеличился их средний размер. Об этом сообщает банк Citadele.
В Латвии средний размер кредита достигает примерно 4000 евро, тогда как в Литве и Эстонии жители берут на себя еще более крупные долговые обязательства. Все чаще потребительский кредит используется для покупки и ремонта жилья, что подтверждает растущую тенденцию инвестировать в улучшение жилища без ипотечного займа.
Если в прошлом году средний размер кредита в Латвии составлял около 3000 евро, то в первые восемь месяцев нынешнего года он уже достигает в среднем 4000 евро, однако это меньше, чем в других странах Балтии. В Литве средний размер займа вырос на 42%, достигнув примерно 7500 евро, а в Эстонии — на 8%, поднявшись до примерно 8000 евро.
Рост кредитной активности в регионе обеспечивают Литва и Эстония, где увеличение числа заявок идет быстрее. В Латвии рост более умеренный, но все же положительный.
«В Литве и Эстонии средние суммы кредитов выше, однако в Латвии — наибольшее количество фактически заключенных договоров, и это может влиять на средний размер займа. Мы видим, что латвийский рынок по-прежнему осторожнее в вопросах заимствований, тогда как Литва демонстрирует стремительное развитие и готовность к более крупным обязательствам. Эстонский рынок наиболее зрелый — там клиенты занимают большие суммы, и их покупательная способность явно выше», — говорят эксперты.
Основные цели кредитования остались прежними — жилье, автомобиль, кредитная карта, рефинансирование, образование и солнечные панели, — анализ данных показывает резкий рост кредитов, направленных на финансирование жилья, и это характерно для всех стран Балтии. В то же время в Литве в 2025 году почти вдвое вырос спрос на потребительские кредиты для покупки автомобилей.
Как и в прошлом году, 55% заемщиков во всех странах Балтии — это люди в возрасте от 28 до 45 лет. Сравнительно значительную группу заемщиков — 22% — составляют жители в возрасте от 45 до 70 лет.
Как ранее писал Otkrito.lv, в Латвии происходит нечто странное: население бросилось скупать в кредит дома и квартиры.