Живущая в Риге Светлана Лобода: "Я очень благодарна Латвии - мои дети находятся там в безопасности"

«Родина — это Украина. А мой дом — там, где живут мои дети, моя семья», — в интервью на YouTube-канале «Рада и тёрки» подчеркнула Светлана Лобода. Сейчас артистка вместе с двумя дочерьми живёт в Риге. Певица говорит, что здесь нашла то, что для неё сегодня самое важное — чувство защищённости и спокойствия за детей.