Светлана Лобода уходит со сцены? Певица выпустила новый хит и анонсировала паузу после окончания тура

Только ленивый не обсуждал смелый ироничный анонс трека "Не мешай" на официальных платформах артистки две недели назад. За считанные дни сниппет песни собрал около 10 миллионов просмотров и сотни тысяч репостов. Поклонники сразу же принялись снимать ролики под звук, а широкая аудитория мгновенно нарекла "Не мешай" главным хитом осени еще до релиза. Сегодня Светлана Лобода объявляет sold out в большинстве городов тура, а обладатели билетов на концерты тура с нетерпением ждут live-премьеры трека.