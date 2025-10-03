Светлана Лобода уходит со сцены? Певица выпустила новый хит и анонсировала паузу после окончания тура
3 октября - важный день не только для самой Светланы Лободы, но и особенно долгожданная дата для миллионов поклонников украинской артистки по всему миру. Именно сегодня стартует новая, крупнейшая часть мирового тура Лободы. Более того, в честь предстоящей долгожданной встречи, в этот же день певица представляет новый танцевальный трек "Не мешай".
Только ленивый не обсуждал смелый ироничный анонс трека "Не мешай" на официальных платформах артистки две недели назад. За считанные дни сниппет песни собрал около 10 миллионов просмотров и сотни тысяч репостов. Поклонники сразу же принялись снимать ролики под звук, а широкая аудитория мгновенно нарекла "Не мешай" главным хитом осени еще до релиза. Сегодня Светлана Лобода объявляет sold out в большинстве городов тура, а обладатели билетов на концерты тура с нетерпением ждут live-премьеры трека.
Вместе с песней Лобода представила визуальную кампанию, отснятую на Лазурном берегу, поблагодарила поклонников и анонсировала "горячую осень".
"Мы готовились к этой новой части тура с бешеной страстью, чтобы подарить вам максимум эмоций. Заканчиваем этот тур весной и после я ухожу в длительный отпуск. Так что - успейте побывать на любимом концерте", - заявляет Лобода.
Напомним, что в рамках мирового тура до весны предстоящего года Светлана Лобода даст свои шоу в Испании, Португалии, Греции, Израиле, ОАЭ, Молдове, Болгарии, Австрии, Германии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Швеции, Чехии, Финляндии, Эстонии, Литве и США. Отдельным масштабным шоу в декабре артистка знаменует окончание года на самой крупной площадке Латвии - Xiaomi Arēna.