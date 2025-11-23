28 ноября пройдет Черная пятница - сколько жители Латвии планируют потратить в этот день скидок
Опрос банка Citadele показал, что почти 70% жителей Латвии не планируют участвовать в распродажах Черной пятницы, предпочитая рациональные покупки, тогда как молодежь и рижане остаются самыми активными участниками акций.
Торговая акция Черная пятница в Латвии состоится в пятницу, 28 ноября.
Результаты опроса показывают, что те, кто будет совершать покупки в эти дни, в основном выберут небольшие покупки стоимостью до 50 евро. Данные опроса также свидетельствуют, что наиболее активная аудитория Черной пятницы — молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. Именно эта группа чаще всего использует специальные предложения и акции. Молодые люди более открыты к спецпредложениям и активнее в цифровой среде, где реклама Черной пятницы наиболее заметна.
Регион Риги демонстрирует самую высокую активность как в планировании покупок, так и в их осуществлении. Рижане чаще, чем жители других регионов, планируют делать покупки в Черную пятницу.
Руководитель отдела опыта клиентов банка Citadele в странах Балтии Гинта Земгале отмечает, что покупательная способность жителей в целом улучшилась, однако данные опроса показывают, что покупки становятся более рациональными и жители все чаще следуют модели, где скидки служат рациональной, а не импульсивной причиной для покупки.
Она объясняет, что жители совершают покупки более ответственно, что свидетельствует о растущей финансовой грамотности и четких приоритетах.
Опрос банк Citadele совместно с агентством Norstat Latvija провел в октябре 2025 года, опросив онлайн более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.