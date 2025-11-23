28 ноября пройдет Черная пятница - сколько жители Латвии планируют потратить в этот день скидок

Результаты опроса показывают, что те, кто будет совершать покупки в эти дни, в основном выберут небольшие покупки стоимостью до 50 евро. Данные опроса также свидетельствуют, что наиболее активная аудитория Черной пятницы — молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. Именно эта группа чаще всего использует специальные предложения и акции. Молодые люди более открыты к спецпредложениям и активнее в цифровой среде, где реклама Черной пятницы наиболее заметна.