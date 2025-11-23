Аэропорт аэропорту рознь: пассажирка предупреждает тех, кто обычно путешествует только с ручной кладью

Мария рассказала, что недавно летала в Париж. Она знала, что в Таллинском аэропорту работает более современная система проверки ручной клади, поэтому была уверена, что подобные устройства в Европе уже стали стандартом. По ее словам, в столице Франции она не покупала никаких дополнительных товаров, которые считаются жидкостями, — обратно она летела с тем же набором косметики. «На обратном пути оказалось, что в Парижском аэропорту такой системы нет, и по-прежнему требуется, чтобы все контейнеры с жидкостями обьемом не более ста миллилитров были помещены в пакет обьемом один литр», — вспоминает Мария.