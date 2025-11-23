Аэропорт аэропорту рознь: пассажирка предупреждает тех, кто обычно путешествует только с ручной кладью
Когда вы путешествуете только с ручной кладью, всегда стоит убедиться, что не нарушите правила конкретного аэропорта. Несмотря на то что в Таллинском аэропорту действует современная система проверки багажа, местная жительница столкнулась с неприятностями по возвращении домой из поездки.
Мария рассказала, что недавно летала в Париж. Она знала, что в Таллинском аэропорту работает более современная система проверки ручной клади, поэтому была уверена, что подобные устройства в Европе уже стали стандартом. По ее словам, в столице Франции она не покупала никаких дополнительных товаров, которые считаются жидкостями, — обратно она летела с тем же набором косметики. «На обратном пути оказалось, что в Парижском аэропорту такой системы нет, и по-прежнему требуется, чтобы все контейнеры с жидкостями обьемом не более ста миллилитров были помещены в пакет обьемом один литр», — вспоминает Мария.
Сотрудница аэропорта сказала, что Марии придется что-то выбросить. Тогда путешественница решила сама выбрать, что для нее менее ценно: в мусорной корзине аэропорта она оставила три бутылочки из специального дорожного набора со средствами для мытья волос. «К счастью, не пришлось выбрасывать дорогой крем или духи!» — говорит Мария.
Она понимает, что сама должна была проверить информацию о правилах перевозки жидкостей в ручной клади, действующих в Парижском аэропорту. Однако она все равно чувствует небольшое разочарование. По мнению женщины, сотрудники Таллинского аэропорта могли бы предупреждать пассажиров, у которых в багаже много жидкостей, что на обратном пути могут возникнуть проблемы.
Безопасность в авиации — приоритет
Руководитель отдела авиационной безопасности Таллинского аэропорта Тарви Пихлакас отмечает, что в ограниченные зоны аэропорта можно вносить контейнеры обьемом до 100 миллилитров. При этом количество контейнеров с жидкостями не ограничено, поэтому нет необходимости упаковывать их в пакет объемом один литр.
«Таллинский аэропорт не может комментировать меры, применяемые в других аэропортах. Хотя требования к жидкостям определены в регламентах Европейского союза, возможности их проверки зависят от используемой технологии», — говорит Пихлакас, добавляя, что самая точная информация всегда доступна на сайте конкретного аэропорта.
Пихлакас также объясняет, что в зарегистрированном багаже ограничений по обьему емкостей нет. «Мы понимаем, что это неудобно, и пассажиры, конечно, хотели бы брать в ручную кладь контейнеры большего обьема, однако нужно помнить, что безопасность в авиации является приоритетом», — заключает Пихлакас.
Руководитель отдела авиационной безопасности Департамента транспорта Эстонии Дагмара Агу Крууcмаа отмечает, что требования проверки жидкостей в Европе стандартизированы, но в аэропортах используются разные устройства. Поэтому разрешенные обьемы жидкостей, которые пассажир может взять в ручную кладь, в разных аэропортах отличаются. Из объяснений специалистов следует: чтобы избежать лишних проблем и материальных потерь, перед поездкой всегда нужно изучить сайт аэропорта пункта назначения и уточнить, какие правила перевозки багажа там действуют.