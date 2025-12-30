Судьбу концертного зала Gors решат после переговоров Министерства культуры с самоуправлением

Отвечая на вопрос о мнении Минкульта о будущем Gors, специалист по связям с общественностью министерства Даце Визуле напомнила, что 22 декабря Кабинет министров уполномочил Министерство культуры начать и в сотрудничестве с Министерством умного управления и регионального развития и Министерством экономики провести переговоры с Резекненскрй городской думой об управлении концертным залом и участии в этом государства. "О конкретных вариантах дальнейших действий мы сможем сообщить после переговоров с городской думой Резекне. Результаты обсуждений и оценка возможных решений будут доложены правительству до 30 января", - сказала Визуле.