Судьбу концертного зала Gors решат после переговоров Министерства культуры с самоуправлением
Министерство культуры намерено сначала провести переговоры с Резекненской думой о будущем концертного зала Gors и лишь после этого комментировать возможные модели управления.
Министерство культуры сначала хочет встретиться с Резекненской городской думой, чтобы обсудить будущее концертного зала Gors, и до этой встречи не будет комментировать предложение самоуправления взять на себя управление культурным учреждением.
Отвечая на вопрос о мнении Минкульта о будущем Gors, специалист по связям с общественностью министерства Даце Визуле напомнила, что 22 декабря Кабинет министров уполномочил Министерство культуры начать и в сотрудничестве с Министерством умного управления и регионального развития и Министерством экономики провести переговоры с Резекненскрй городской думой об управлении концертным залом и участии в этом государства. "О конкретных вариантах дальнейших действий мы сможем сообщить после переговоров с городской думой Резекне. Результаты обсуждений и оценка возможных решений будут доложены правительству до 30 января", - сказала Визуле.
Уже сообщалось, что после аудита ООО "Austrumlatvijas koncertzāle" Резекненское самоуправление оценивает возможность реформирования концертного зала Gors, например, преобразовать его в учреждение или выбрать другую форму управления. Местные власти подчеркивают, что муниципалитет ежегодно выделяет Gors дотацию из своего бюджета, "ожидая взамен как качества, так и работы самого учреждения, направленной на снижение дотации и увеличение доходов". Аудит четко обозначил проблемы в работе учреждения.
Позже в самоуправлении заявили, что вариант передачи концертного зала частной компании больше не рассматривается, но Резекне готов обсуждать его передачу государству.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что концертный зал Gors является важным центром латышской и латгальской идентичности и должен оставаться под публичным управлением.
По данным Firmas.lv, оборот Austrumlatvijas koncertzāle в 2024 году составил 891 763 евро, а убытки - 19 002 евро. Владельцем концертного зала является Резекненская городская дума.