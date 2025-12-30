Новый год не должен начинаться с выгорания: в аптеке рассказали, где теряется ресурс и как его сохранить
Встреча Рождества и Нового года традиционно ассоциируются со светом, радостью и миром, однако в действительности для многих это время является эмоционально и физически напряженным. Более частые визиты в гости, посещение различных мероприятий и другие обязанности могут существенно исчерпать запасы энергии, в результате чего часто страдают хорошее самочувствие и здоровье.
Как отмечает помощник фармацевта аптечной сети Apotheka Агнесе Юрса, такие чувства часто воспринимаются как личная неспособность наслаждаться праздниками, хотя на самом деле это является естественной реакцией организма на повышенный стресс.
"Во время праздников на хорошее самочувствие человека влияет совокупность различных факторов – нарушение режима сна, нерегулярное питание, обилие впечатлений и частая смена обстановки. В таких условиях организм постепенно теряет способность восстанавливаться полноценно – даже после, казалось бы, достаточного количества часов сна сохраняется чувство истощения, и отдых больше не приносит ожидаемого облегчения. Поэтому важно осознавать свои пределы и, при необходимости, позволить себе сказать "нет". Такое отношение помогает сохранить хорошее самочувствие и посылает сигнал окружающим, что они также могут поступить аналогично. В то же время важно понимать, что для каждого человека такой опыт может быть различным – кому-то он обеспечивает энергию, а кому-то создаёт дополнительный стресс, и оба эти чувства являются нормальными и могут сосуществовать", – объясняет Агнесе Юрса.
Четкие границы: меньше может быть больше
Установление личных границ — совсем непростая задача, и с годами это становится особенно сложным, поскольку человек стремиться быть отзывчивым и поддерживать гармонию в отношениях с другими, особенно в кругу семьи и близких друзей. Однако следует понимать, что установление границ не означает отдаление – установление границ является заботой о себе, что помогает сохранять равновесие и способствует взаимопониманию в отношениях.
На практике границы означают не только четкое решение о своем вовлечении – куда пойти, как долго оставаться и от чего отказаться, – но и деликатное донесение этих решений до окружающих. Это может выражаться в заранее определенном времени пребывания в гостях, отказе от посещения какого-либо мероприятия или осознанной паузой в ситуациях, которые становятся эмоционально или физически утомительными. Чтобы удержать границы, важно не критиковать себя за "недостаточную" вовлеченность и принимать то, что и более спокойная вовлеченность является полноценной.
Регулярный сон: сохраняет ритм также и в праздники
Во время праздников нередко меняется привычный суточный ритм, и чаще всего это отражается на сне, который является одним из главных механизмов восстановления организма. На качество сна существенно влияет постоянное время подъема и отхода ко сну, поэтому, если в какой-либо вечер случается лечь спать позднее, следующим утром рекомендуется подняться примерно в привычное время, продлив сон не более чем на один час. Тогда как дополнительную энергию в течение дня обеспечит короткий дневной сон продолжительностью от 20 до 30 минут.
Кроме ночного сна, также важны физическая активность и небольшие моменты осознанного отдыха. Прогулка в светлое время суток, легкая растяжка и движение, дыхательные упражнения или кратковременное отключение от окружающего шума помогут восстановить энергию.
Крепкий иммунитет: поддержание и укрепление здоровья
В этом году предпраздничная суета пришла вместе с сезоном гриппа. Повышенный эмоциональный и физический стресс, частые встречи в закрытых помещениях и частое употребление алкоголя делают организм более восприимчивым к инфекциям. "В этот период люди склонны забывать о привычном распорядке дня, включая прием витаминов. Однако именно тогда, когда организм испытывает повышенную нагрузку, питательная поддержка может помочь сохранить хорошее самочувствие и снизить риск усталости. Витамины С и D играют особенно важную роль; но и другие микроэлементы, такие как цинк, железо и витамины группы В, также могут обеспечить необходимую поддержку. Новый год не обязательно должен начинаться с полного истощения сил – иногда наибольший вклад в свое благополучие и в благополучие близких может снизить взятый темп и позволит не забывать о привычках здорового образа жизни: высыпаться, пить достаточное количество воды, двигаться и соблюдать умеренность как за столом, так и в употреблении крепких напитков", – говорит помощник фармацевта.