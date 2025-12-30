Новый год не должен начинаться с выгорания: в аптеке рассказали, где теряется ресурс и как его сохранить

В этом году предпраздничная суета пришла вместе с сезоном гриппа. Повышенный эмоциональный и физический стресс, частые встречи в закрытых помещениях и частое употребление алкоголя делают организм более восприимчивым к инфекциям. "В этот период люди склонны забывать о привычном распорядке дня, включая прием витаминов. Однако именно тогда, когда организм испытывает повышенную нагрузку, питательная поддержка может помочь сохранить хорошее самочувствие и снизить риск усталости. Витамины С и D играют особенно важную роль; но и другие микроэлементы, такие как цинк, железо и витамины группы В, также могут обеспечить необходимую поддержку. Новый год не обязательно должен начинаться с полного истощения сил – иногда наибольший вклад в свое благополучие и в благополучие близких может снизить взятый темп и позволит не забывать о привычках здорового образа жизни: высыпаться, пить достаточное количество воды, двигаться и соблюдать умеренность как за столом, так и в употреблении крепких напитков", – говорит помощник фармацевта.