Трезвый Новый год: что пить, что говорить и как не чувствовать себя "не таким"

Самая частая ошибка — начать доказывать, почему вы не пьете. «Потому что…», «у меня…», «я решила…», «мне нельзя…» — звучит честно, но обычно провоцирует продолжение разговора. А вам это зачем? Нужна короткая нейтральная фраза, после которой тему легко сменить. Вот варианты, которые работают почти всегда: «Я за рулем / завтра рано вставать»,«Хочу проснуться бодрым», «Спасибо, мне и так отлично».