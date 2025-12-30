"Все хотят мира, но не любой ценой": Киев и Москва существенно расходятся по одному пункту

«Мы не можем просто отойти с наших территорий. И дело не только в законе. Там живут люди — 300 тысяч человек. Мы не можем просто потерять людей. Мы не можем уйти, потому что 100 тысяч были ранены, десятки погибли там. И поэтому я сказал, что это не только о законе, но и о нашей армии, которая там находится», — подчеркнул Зеленский.