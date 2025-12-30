"Все хотят мира, но не любой ценой": Киев и Москва существенно расходятся по одному пункту
Компромиссным решением по вопросу Донбасса может стать создание в регионе свободной экономической зоны с особыми правилами, заявил в интервью телеканалу Fox News президент Украины Владимир Зеленский.
Требование России о выводе украинских войск с части Донецкой области, которую Москва не смогла захватить военным путем, является главным предметом споров на переговорах под руководством США о прекращении российско-украинской войны. Украина не может отказаться от своих территорий ради урегулирования войны с Россией, поскольку это противоречит законам страны, позиции общества и реальной ситуации на местах, пояснил президент Украины.
«Мы не можем просто отойти с наших территорий. И дело не только в законе. Там живут люди — 300 тысяч человек. Мы не можем просто потерять людей. Мы не можем уйти, потому что 100 тысяч были ранены, десятки погибли там. И поэтому я сказал, что это не только о законе, но и о нашей армии, которая там находится», — подчеркнул Зеленский.
Вопрос территорий на мирных переговорах остается самой сложной темой, признал президент. Это единственный пункт, по которому позиции Киева и Москвы существенно расходятся. «Все хотят мира, но не любой ценой», — отметил Зеленский.
Создание свободной экономической зоны президент Украины назвал «реальным компромиссом» по Донбассу. «Вот почему мы предложили, я считаю, компромисс. Если мы создадим свободную экономическую зону и нам придется отступить на несколько километров, это означает, что Россия должна сделать зеркальные шаги — также отойти на несколько километров назад. И эта свободная экономическая зона будет иметь специальные правила. Если мы примем решение, то оно будет касаться экономической зоны, что-то вроде этого, а референдум является способом принять его или не принять», — обрисовал контуры возможного решения Зеленский.
В воскресенье в американском штате Флорида состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и Зеленского. По итогам встречи лидеры Украины и США заявили, что стороны «очень близки к цели» — достижению мира в российско-украинской войне. По словам Зеленского, «20 пунктов мирного плана согласованы на 90 процентов», а гарантии безопасности со стороны США уже полностью согласованы.
В то же время президент Украины не исключил, что мирный план может быть вынесен на референдум — прежде всего из-за «очень сложного территориального вопроса». «Если украинская нация его поддержит, это будет большой успех для президента Трампа, ведь это происходит под его лидерством», — заявил глава государства.