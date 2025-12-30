Шлесерс еще больше укрепляет позиции в рейтингах на пост премьер-министра
Международная исследовательская и технологическая компания Gemius провела опрос, результаты которого показывают, что среди политических партий наибольшей популярностью среди интернет-пользователей Латвии пользуются Национальное объединение (NA), «Латвия на первом месте» (LPV) и «Новое единство» (JV). В то же время наибольшую поддержку среди кандидатов на пост премьер-министра сохраняет Айнар Шлесерс, за которым следуют Илзе Индриксоне и Андрис Кулбергс.
В ходе опроса было выяснено мнение интернет-пользователей Латвии о политических партиях. Полученные данные свидетельствуют о том, что 16,5% респондентов проголосовали бы за Национальное объединение (NA), при этом уровень популярности партии вырос еще на 1,2% по сравнению с опросом Gemius, проведенным в ноябре. Второе место с результатом 15,5% занимает партия «Латвия на первом месте» (LPV), продемонстрировавшая наибольший рост популярности — на 4,8%. Третье место занимает «Новое единство» (JV) с 11,3%, однако поддержка партии снизилась на 2,3%. За партию «Прогрессивные» (P) проголосовали бы 11% опрошенных, что на 1,7% меньше, чем ранее. Вариант ответа «Другое» выбрали 10,1% респондентов, при этом чаще всего указывалась партия «Без партий». Политическую партию «Объединенный список» (AS) поддержали бы 9,6% опрошенных, что означает рост на 2,4%.
Отвечая на вопрос о том, за какого кандидата на пост премьер-министра они бы проголосовали, 17,2% респондентов указали Айнара Шлесерса (LPV). По сравнению с ноябрьским опросом Gemius это означает рост на 5,8% и позволяет депутату сохранить лидерскую позицию среди кандидатов на пост премьер-министра. Значительную популярность среди респондентов получила также Илзе Индриксоне (NA), поддержка которой выросла на 4,9% и достигла 11,9%. 11,5% получил депутат Андрис Кулбергс (AS), что на 3,4% больше, чем ранее. Вариант ответа «Другое» выбрали 10,7% респондентов; чаще всего упоминались Алвис Херманис (13,6%) и Андрис Шуваевс (8,9%). 8% пользователей в качестве следующего премьер-министра выбрали бы Эвику Силиню (JV), при этом ее поддержка снизилась на 2,8%. У 21,4% респондентов нет мнения о следующем премьер-министре, что свидетельствует о неопределенности части общества по этому вопросу.
Опрос проводился с 16 по 26 декабря и охватил 1423 интернет-пользователя Латвии. Исследование было выполнено с использованием онлайн-опроса gemiusAdHoc с помощью всплывающих интернет-анкет, которые демонстрировались случайно выбранным пользователям. Полученные данные взвешены по возрасту и языку, используемому в семье.