Шлесерс еще больше укрепляет позиции в рейтингах на пост премьер-министра

Отвечая на вопрос о том, за какого кандидата на пост премьер-министра они бы проголосовали, 17,2% респондентов указали Айнара Шлесерса (LPV). По сравнению с ноябрьским опросом Gemius это означает рост на 5,8% и позволяет депутату сохранить лидерскую позицию среди кандидатов на пост премьер-министра. Значительную популярность среди респондентов получила также Илзе Индриксоне (NA), поддержка которой выросла на 4,9% и достигла 11,9%. 11,5% получил депутат Андрис Кулбергс (AS), что на 3,4% больше, чем ранее. Вариант ответа «Другое» выбрали 10,7% респондентов; чаще всего упоминались Алвис Херманис (13,6%) и Андрис Шуваевс (8,9%). 8% пользователей в качестве следующего премьер-министра выбрали бы Эвику Силиню (JV), при этом ее поддержка снизилась на 2,8%. У 21,4% респондентов нет мнения о следующем премьер-министре, что свидетельствует о неопределенности части общества по этому вопросу.