"Когда все диктаторы сдохнут". Автор "Масяни" Олег Куваев - о том, как мы будем работать и жить с нейросетями в будущем

— Моя «Кокаинеточка», на самом деле, имеет более тяжелую основу в своей идее, чем клип «Пусть всегда». Это можно сформулировать так: «Кокаинеточка» символизирует для меня погибшую русскую культуру. Это хорошо видно на примере кино. Люди, которые полностью отрицали коммунистическую и социалистическую идеологию, тем не менее, в среде культуры прекрасно стыковались. Казахи смотрели «Приключения Шурика», а киргизы, наверное, знают наизусть фильм «Старики-разбойники». А сейчас мы не можем спокойно смотреть, к примеру, советские фильмы. Потому что мы знаем: этот стал фашистом, тот стал там нацистом, кто-то из этих героев вылизывал задницу диктатору и так далее. Я уже не говорю про литературу, которая тоже была очень хорошо известна среди читающих, и не только читающих по-русски. А теперь к русской культуре, к сожалению, больно прикасаться вообще. Она практически разрушена Путиным. Нас лишили наследия нашего детства, нашей истории, нашей литературы.