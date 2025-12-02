Жителям Латвии объясняют на этой неделе, как правильно копить себе на пенсию

С помощью e-модуля каждый желающий в удобное время и месте может бесплатно освоить ключевые принципы финансового планирования и накопления. Учебный материал включает как теоретические пояснения, так и аудио- и видеоматериалы, а также диалоговые симуляции и тесты для самопроверки, рассказывает представитель NVA.