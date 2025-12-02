Жителям Латвии объясняют на этой неделе, как правильно копить себе на пенсию
С 1 по 7 декабря по всей Латвии проходит «Неделя твоей пенсии», которую уже пятый год подряд организует Банк Латвии совместно с партнерами. Центральная тема мероприятий в этом году – значение сложных процентов при формировании пенсионных и других накоплений.
Государственное агентство занятости (Nodarbinātības valsts aģentūra - NVA) приглашает всех желающих пройти бесплатный онлайн-курс «Мои деньги сегодня и завтра. Финансовая грамотность», который доступен в разделе E-apmācības портала резюме и вакансий NVA. Для начала обучения необходимо авторизоваться через портал государственных услуг latvija.gov.lv. Следует учитывать, что раздел E-apmācības будет недоступен, если на устройстве включено VPN-соединение.
Модуль «Мои деньги сегодня и завтра. Финансовая грамотность» дает практические знания не только по управлению деньгами, формированию накоплений и созданию финансовой подушки безопасности, но и по принципам работы пенсионной системы. Отдельный раздел посвящен значению государственных и частных уровней пенсионного обеспечения, помогая лучше понять, как принимать продуманные решения для обеспечения своего будущего.
С помощью e-модуля каждый желающий в удобное время и месте может бесплатно освоить ключевые принципы финансового планирования и накопления. Учебный материал включает как теоретические пояснения, так и аудио- и видеоматериалы, а также диалоговые симуляции и тесты для самопроверки, рассказывает представитель NVA.
Э-курс «Мои деньги сегодня и завтра» доступен как на компьютере, так и на планшете и смартфоне, а также адаптирован под экраны разных устройств. Продолжительность курса – пять академических часов. В завершение дистанционного обучения необходимо выполнить тест на проверку знаний.