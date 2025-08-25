CSDD предупредил о новых требованиях к дизельным авто. Нарушителям грозят крупные расходы
В 2025 году в Латвии действует переходный период относительно новых правил технического осмотра для дизельных автомобилей, в рамках которых будет оцениваться работа сажевого фильтра DPF. Если фильтр не функционирует или демонтирован, пройти техосмотр будет невозможно.
Чтобы водители могли заранее убедиться в исправности своих машин и избежать неприятных сюрпризов, 28 августа в Риге будет возможность бесплатно проверить фильтр DPF. Проверка пройдет с 15.00 до 20.00 на стоянке торгового centra Aleja по адресу Vienības gatve, 194A, без предварительной записи, в порядке живой очереди.
Сама процедура занимает примерно 30 секунд: к выхлопной трубе подключается измерительный прибор, автомобиль работает в обычном режиме, и водитель сразу получает устное заключение о состоянии фильтра, а также консультацию о возможной чистке, восстановлении или замене.
Как сообщает CSDD, фильтры проверяют уже с 1 января 2025 года. Проверке подлежат легковые автомобили массой до 3,5 тонны, впервые зарегистрированные после 1 января 2013 года. Однако, в 2025 году предусмотрен переходный период: если будет выявлена повышенная концентрация частиц, неисправность необходимо устранить до следующего осмотра. С 2026 года это потребуется сделать в течение одного месяца.
Замена фильта или его установка обойдется недешево. Сам фильтр стоит 1000-3000 евро, плюс стоимость работы. На старых дизельных машинах ранее любили эти фильтры просто вырезать. Так что новый владелец машины может и не знать, что на его авто фильтра DPF нет.