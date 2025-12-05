Ситуация печальная: большинство жителей Латвии боятся, что на пенсии окажутся в бедности
Большая часть, то есть 68 процентов жителей Латвии, ожидают выход на пенсию с тревогой, и главным поводом для беспокойства, на который указывает почти столько же опрошенных – 67 процентов, является нехватка денег. На втором месте опасения за здоровье. Это показали результаты опроса, проведенного страховым обществом ERGO и агентством Norstat.
Вам хватит на жизнь?
Хотя финансовое положение, если думать о пенсионных годах, беспокоит жителей значительно больше, чем проблемы со здоровьем или одиночество, более трети, то есть 38 процентов опрошенных, не формируют никаких накоплений к пенсионному возрасту, полагаясь только на гарантированные государством первый и второй пенсионные уровни, как установлено в исследовании.
"Прогнозы в Латвии и Европе показывают, что общество в будущем ожидают серьезные вызовы, связанные со старением. Предполагается, что возрастет как продолжительность жизни и, следовательно, число лет, проведенных на пенсии, так и доля людей пенсионного возраста. Это означает, что одному работающему придется содержать больше пенсионеров, а отношение размера пенсии к зарплате, получаемой в рабочие годы, снизится. Будет ли оно соответствовать уровню наших потребностей? Если мы привыкли получать 2000 евро в месяц, хватит ли нам, выйдя на пенсию, 500? Об этих вопросах следует задумываться заранее, формируя накопление хотя бы небольшими, но регулярными взносами", - говорят эксперты ERGO.
Неправильно копят
Результаты опроса показывают, что популярнейший добровольный способ накопления к пенсионным годам – третий пенсионный уровень, которым пользуются 35 процентов респондентов. За ним следуют накопления на сберегательных счетах, которые формируют 11 процентов жителей, а третьим по распространенности способом накоплений является накопительное страхование жизни, которым пользуются 8 процентов опрошенных. Сравнительно меньше людей (5 процентов) формируют накопления к старости наличными, в банковских депозитах (3 процента) и другими способами.
Анализируя привычки накоплений, видно, что менее половины жителей Латвии копят с помощью инвестиций, как это происходит в третьем пенсионном уровне или накопительном страховании жизни. Это означает, что большая часть общества не использует преимущества доходности инвестиционного рынка для своего накопительного потенциала.
Чем раньше, тем лучше
Исследование ERGO показывает также такую тенденцию – люди начинают копить активнее, когда становятся старше. Чаще всего накопления формируются в возрасте 40–49 лет, а реже всего – в молодости, до 29 лет. Примерно половина опрошенных в этой возрастной группе вообще не формируют добровольные накопления к пенсионному возрасту.
"Это показывает, что финансовые привычки в Латвии все еще необходимо серьезно совершенствовать, поскольку наиболее выгодно начинать копить в более раннем возрасте", - указывают эксперты.
Здоровье и одиночество беспокоят меньше
Тревога о пенсионных годах выражена у женщин (74 процента) сильнее, чем у мужчин (62 процента). Также женщины больше мужчин беспокоятся о нехватке денег в пенсионном возрасте – 73 процента против 61 процента.
Интересно, что беспокойство по поводу пенсионного времени характерно для большинства респондентов во всех возрастных группах, то есть и большинство более молодых людей ожидают пенсионный возраст с определенным волнением.
Тревогу о нехватке денег сопровождают опасения о возможных проблемах со здоровьем, на которые указывают 52 процента опрошенных жителей Латвии. Около 14 процентов респондентов беспокоятся об одиночестве в пенсионные годы, а 12 процентов – о нехватке занятий.