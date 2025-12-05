Ситуация печальная: большинство жителей Латвии боятся, что на пенсии окажутся в бедности

"Прогнозы в Латвии и Европе показывают, что общество в будущем ожидают серьезные вызовы, связанные со старением. Предполагается, что возрастет как продолжительность жизни и, следовательно, число лет, проведенных на пенсии, так и доля людей пенсионного возраста. Это означает, что одному работающему придется содержать больше пенсионеров, а отношение размера пенсии к зарплате, получаемой в рабочие годы, снизится. Будет ли оно соответствовать уровню наших потребностей? Если мы привыкли получать 2000 евро в месяц, хватит ли нам, выйдя на пенсию, 500? Об этих вопросах следует задумываться заранее, формируя накопление хотя бы небольшими, но регулярными взносами", - говорят эксперты ERGO.