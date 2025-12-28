Стало известно, где в Латвии будет организовано полное покрытие сети 5G
В этом году сфера информационных и коммуникационных технологий выделяется волной роста искусственного интеллекта, заявил председатель правления телекоммуникационной и технологической компании Tet Улдис Татарчукс.
Он отметил, что в этом году наибольшие инвестиции и акцент делаются на автоматизацию внутренних процессов и интеграцию различных продуктов с использованием ИИ. Одновременно постоянно растут требования и потребности в области цифровой безопасности, на которые приходится направлять все больше ресурсов.
Татарчукс также рассказал, что квантовые технологии и их применение все шире интегрируются в различные отрасли и сферы, создавая новые возможности для развития бизнеса. В рамках проекта по созданию национальной инфраструктуры квантовой связи были проведены тесты передачи квантовых ключей в финансовых учреждениях. В последующие годы Тет продолжит работу над развитием этой технологии и будет участвовать в международном проекте.
Он также сообщил, что в этом году в рамках проекта 5G-Baltics велась работа по обеспечению непрерывного покрытия 5G вдоль автомагистрали «Виа Балтика» на территории Эстонии, Латвии и Литвы.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что плохая погода увеличивает в Латвии потребление мобильного интернета.