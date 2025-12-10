В годовом выражении потребление данных в сети 5G увеличилось на 70%.
Стиль жизни
Сегодня 20:46
Выходные под знаком 5G: плохая погода увеличила потребление мобильных данных
Данные мультисервисной компании Tele2 показывают, что потребление мобильного интернета значительно возросло в период тёмной и дождливой погоды. Например, потребление данных в сети Tele2 выросло примерно на 30% с сентября. Компания отмечает, что особенно выраженный рост наблюдается в выходные дни.
"Рост потребления данных плохую погоду наблюдался и ранее, однако в этом году он особенно выражен - за окном погода не радует, а зимними развлечениями ещё нельзя наслаждаться. Из-за неблагоприятных погодных условий люди в выходные дни гораздо больше времени проводят в дома, просматривая видео на различных стриминговых платформах, что существенно увеличивает объём потребляемых данных. В среднем по выходным он на 20% выше, чем в рабочие дни", - говорит Лига Круминя, директор технического департамента Tele2.
Как поясняет Tele2, общее потребление данных в течение года продолжало стабильно расти, но особенно стремительный рост наблюдался в сети 5G. В годовом выражении потребление данных в сети 5G увеличилось на 70%.