"Все будет хорошо": после 29 декабря жизнь станет заметно проще для этих 3 знаков зодиака
фото: Shutterstock
После 29 декабря 2025 года для трех знаков зодиака жизнь становится значительно легче. Как бы банально это ни звучало, почти все мы хорошо реагируем на простые слова: «Все будет хорошо». В каждом из нас живет внутренний ребенок, которому важно услышать подтверждение того, что все происходящее в итоге приведет к счастливому финалу.

Именно такое ощущение приносит этот день трем знакам зодиака. Он дает уверенность и подтверждает, что во время Луны в Тельце ничего плохого не случится. Да, в мире может происходить всякое, но этот день пройдет спокойно и без серьезных потрясений, пишет YourTango.

Луна в Тельце способствует эмоциональной устойчивости и спокойному решению проблем. Она усиливает чувство безопасности, комфорта и надежности. Мы прошли этот путь не зря. Жизнь становится проще, и все действительно будет хорошо.

Дева

Луна в Тельце показывает вам, что ситуация, о которой вы переживали, постепенно разрешается сама собой — за кулисами. Вы уже не так сильно привязаны к результату, как раньше, и только вы знаете, насколько утомительной была эта внутренняя зависимость.

29 декабря приносит Девам ощущение завершенности и удовлетворения. Вы перестаете корить себя за то, что не успели сделать в уходящем году. Вы сделали многое, и на данный момент этого вполне достаточно.

Этот лунный транзит убеждает вас: все идет как надо. Вы проделали большой путь и не собираетесь останавливаться. В вашем мире сейчас действительно все в порядке.

Весы

То, что долго тяготило вас, наконец отходит на второй план. Луна в Тельце дарит ощущение покоя и защищенности. Недоразумение проясняется само собой, без лишних усилий, и вы вдруг понимаете: все не так уж плохо, а скорее наоборот — все нормально.

Это состояние не стоит недооценивать. Шум в жизни стихает, становится легче дышать, а события разворачиваются спокойно и предсказуемо. 29 декабря вы закрываете одну главу и готовитесь начать новую.

Ощущение стабильности, которое вы сейчас чувствуете, реально и будет только усиливаться. Сомнения — часть жизни, но вам не обязательно их подпитывать. Позвольте себе просто принять, что все может быть легко.

Рыбы

Луна в Тельце помогает Рыбам увидеть, что жизнь не так уж сложна, как казалось в последние недели. Да, вы многое пережили, но это не означает, что так будет всегда.

29 декабря показывает вам: то, что помогло дойти до этого момента, поможет пройти и следующий этап — и все последующие. В жизни есть подъемы и спады, но в глубине души вы понимаете, что для вас все складывается благополучно.

Примите то хорошее, что есть здесь и сейчас. Сейчас не нужно бороться или что-то доказывать. Жизнь становится легче, и вы можете этому доверять. Позвольте себе жить моментом и наслаждаться им.

