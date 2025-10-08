ВИДЕО: латвийский вратарь Артур Шилов отличился в дебютном матче в своей новой команде НХЛ

Главный тренер «Пингвинз» Дэн Мьюс в своём дебютном матче у руля клуба одержал победу. Предыдущие два сезона он работал помощником главного тренера «Рейнджерс». В то же время у «Рейнджерс» с поражения дебютировал Майк Салливан, который предыдущие десять сезонов возглавлял именно «Пингвинз».