ВИДЕО: латвийский вратарь Артур Шилов отличился в дебютном матче в своей новой команде НХЛ
Латвийский вратарь Артур Шилов отразил все 25 бросков соперника в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором его новая команда — «Питтсбург Пингвинз» — одержала победу. «Пингвинз» в гостях выиграли у «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).
Для Шилова это был первый «сухой» матч в регулярном чемпионате НХЛ, и он был признан первой звездой игры.
Главный тренер «Пингвинз» Дэн Мьюс в своём дебютном матче у руля клуба одержал победу. Предыдущие два сезона он работал помощником главного тренера «Рейнджерс». В то же время у «Рейнджерс» с поражения дебютировал Майк Салливан, который предыдущие десять сезонов возглавлял именно «Пингвинз».
Счёт в игре был открыт на последней минуте первого периода — отличился Джастин Бразо. Следующий гол болельщики увидели лишь на 58-й минуте, когда тот же Бразо снова поразил уже пустые ворота соперника. Хозяева вновь заменили вратаря Игоря Шестёркина шестым полевым игроком, однако на 59-й минуте Блейк Лизот отправил шайбу в пустые ворота «Рейнджерс», установив окончательный счёт 3:0.
Следующий матч «Пингвинз» проведут в четверг, когда на своём льду примут «Нью-Йорк Айлендерс».