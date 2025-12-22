ВИДЕО: показав великолепную игру, Артур Шилов стал героем матча НХЛ
Латвийский вратарь Артур Шилов в матче Национальной хоккейной лиги помог "Питтсбург Пингвинз" одержать победу и отметился результативной передачей, а Сидни Кросби стал самым результативным игроком команды за всю историю.
«Пингвинз» дома обыграли "Монреаль Канадиенс" со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) в серии послематчевых бросков.
По ходу игры Шилов отразил 22 из 25 бросков, а в серии буллитов справился с двумя из трех попыток. На 12-й минуте второго периода латвиец отдал передачу Крису Летангу, который переправил шайбу через все зоны Ноэлу Акари, и «Пингвинз» тогда вышли вперед — 3:2.
Кросби начал этот матч, имея на одно очко меньше, чем самый результативный игрок в истории «Пингвинз» Марио Лемье. На восьмой минуте он забросил шайбу, а менее чем через пять минут ассистировал Рикарду Ракеллу.
Теперь на счету Кросби в 1387 матчах 645 заброшенных шайб и 1079 результативных передач. В настоящее время он занимает восьмое место среди самых результативных игроков лиги за всю историю.
В серии послематчевых бросков победную шайбу забросил Ракелл, а до этого отличился и Кевин Хейс.
В основное время Шилову забили Оливер Капанен, Иван Демидов и Ноа Добсон, а в серии буллитов его переиграл Коул Кофилд. В противоположных воротах Якуб Добеш отразил 28 бросков.
«Пингвинз», набрав 39 очков в 35 матчах, занимают 13-е место в Восточной конференции, тогда как «Канадиенс» с 43 очками после 36 игр идут четвертыми.