В Латвии запустили цифровой путеводитель по получению виз

E-инструмент создан для того, чтобы клиенты могли современным и удобным способом ознакомиться с большим объемом информации, связанной с подачей заявлений на долгосрочные и краткосрочные визы. Ранее эта информация уже была доступна на сайте PMLP, однако не была собрана в одном месте в удобном и наглядном формате. Инструмент доступен на латышском и английском языках: https://vizucelvedis.pmlp.gov.lv/.