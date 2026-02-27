В Латвии запустили цифровой путеводитель по получению виз
Управление по делам гражданства и миграции (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde - PMLP) разработало удобный и функциональный электронный инструмент для граждан третьих стран, которые законно пребывают на территории Латвийской Республики. Он позволит быстро и удобно получить информацию о процессе подачи запроса и получения шенгенской краткосрочной и национальной долгосрочной визы.
Визовый e-инструмент доступен на сайте pmlp.gov.lv в разделе «Vīzas, ielūgumi un uzaicinājumi» – «Vīzas saņemšana Pārvaldē». В одном месте можно получить подробную информацию о подаче заявления на шенгенскую краткосрочную визу и национальную долгосрочную визу, о процессе подачи необходимых документов, условиях оплаты и получении визы, а также о размере государственной пошлины и порядке ее уплаты.
«Управление продолжает совершенствовать цифровые решения своих услуг, чтобы информация для каждого клиента была понятной и легко доступной. Новый визовый e-инструмент помогает шаг за шагом ознакомиться со всеми условиями, делая процесс более прозрачным и удобным», — подчеркивает начальник PMLP Майра Розе.
E-инструмент создан для того, чтобы клиенты могли современным и удобным способом ознакомиться с большим объемом информации, связанной с подачей заявлений на долгосрочные и краткосрочные визы. Ранее эта информация уже была доступна на сайте PMLP, однако не была собрана в одном месте в удобном и наглядном формате. Инструмент доступен на латышском и английском языках: https://vizucelvedis.pmlp.gov.lv/.