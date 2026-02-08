Жителям Латвии напомнили о важной возможности относительно судьбы их будущих пенсий
Государственное агентство социального страхования напоминает: у каждого участника второго пенсионного уровня есть возможность заранее принять решение о судьбе своих накоплений в случае смерти до назначения пенсии по возрасту. На сегодняшний день такой выбор сделали 41,4 процента участников второго пенсионного уровня.
Государственное агентство социального страхования обращает внимание на важную возможность, связанную со вторым пенсионным уровнем. По обобщенным данным агентства, во втором пенсионном уровне в целом участвуют более 1,3 миллиона жителей. Однако по-прежнему значительная часть участников не указала, каким образом следует распорядиться накопленным капиталом в непредвиденной ситуации.
Участники могут определить использование накоплений второго пенсионного уровня одним из трех способов. Накопления могут быть переданы по наследству в порядке, установленном Гражданским законом. Также можно указать конкретное лицо, которому будут переданы накопленные средства. Третий вариант предусматривает направление накоплений в специальный бюджет с учетом расчета пенсии по случаю потери кормильца.
Сделанный выбор можно изменить в любое время, при этом количество изменений и срок не ограничены.
Заявление в Государственное агентство социального страхования можно подать через портал Latvija.gov.lv, выбрав услугу Pensiju 2. līmeņa dalībnieka izvēles par uzkrātā kapitāla mantošanu reģistrēšana, лично в любом центре обслуживания клиентов Государственного агентства социального страхования либо подписав заявление надежной электронной подписью и направив его на электронную почту pasts@vsaa.gov.lv.
Агентство подчеркивает, что это важное решение, которое помогает упорядочить финансовые вопросы и обеспечивает ясность как для самого человека, так и для его близких.
