Жителям Латвии напомнили о важной возможности относительно судьбы их будущих пенсий

Участники могут определить использование накоплений второго пенсионного уровня одним из трех способов. Накопления могут быть переданы по наследству в порядке, установленном Гражданским законом. Также можно указать конкретное лицо, которому будут переданы накопленные средства. Третий вариант предусматривает направление накоплений в специальный бюджет с учетом расчета пенсии по случаю потери кормильца.