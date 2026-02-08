Вход только избранным: какими были спецполиклиники в Латвии в советскую эпоху

Собеседница в свое время лечилась и в курортной поликлинике Rīgas Jūrmala, и в спецполиклинике на улице Сколас, 5 в Риге, и в больнице Linezers. О юрмальской курортной поликлинике она говорит так: «Туда к врачам приезжали избранные даже из Москвы. Мы, латыши, могли попасть туда только по большому блату. Я тогда работала в Майори, и кто-то меня туда протолкнул. Чем курортная поликлиника была лучше? Возможно, аппаратурой? Я ходила туда только к стоматологу, хотя там, конечно, принимали и врачи других специальностей».