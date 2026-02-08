Зимний экстрим на Мангальсале: к затонувшему 75 лет назад судну теперь можно дойти по льду

О том, что именно перевозила «Леди Котлин», долгое время ведутся споры. Чаще всего упоминается соль — либо как груз, который судно доставляло в Ригу, либо как товар, который планировалось загрузить уже в порту. Точные детали этого рейса не сохранились в однозначном виде, поэтому тема соли официально не подтверждена.