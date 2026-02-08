ВИДЕО: Эвика Силиня на Олимпиаде попробовала свои силы на льду вместе с хоккеистами
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время Олимпийских игр присоединилась к тренировке национальной сборной по хоккею, продемонстрировав навыки катания на коньках.
На запечатлённом видео видно, как Силиня в сопровождении главного тренера сборной Харийса Витолиньша выполняет несколько манёвров на хоккейной площадке, с улыбкой отмечая, что у неё «очень острые коньки». На вопрос о том, как она чувствует себя на льду, Силиня уверенно отвечает: «хорошо». В свою очередь Витолиньш отмечает, что она — «первая в истории премьер-министр, вышедшая на хоккейную площадку».
Силиня находится с рабочим визитом в Италии с 6 по 8 февраля 2026 года. В рамках визита она принимает участие в официальных приемах для глав государств, в мероприятиях, посвящённых открытию XXV зимних Олимпийских игр, а также встречается с латвийскими олимпийцами до начала соревнований. На зимних Олимпийских играх 2026 Латвию представляет крупнейшая в истории делегация — 68 спортсменов в девяти видах спорта.