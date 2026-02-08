ВИДЕО: Эвика Силиня на Олимпиаде попробовала свои силы на льду вместе с хоккеистами

На запечатлённом видео видно, как Силиня в сопровождении главного тренера сборной Харийса Витолиньша выполняет несколько манёвров на хоккейной площадке, с улыбкой отмечая, что у неё «очень острые коньки». На вопрос о том, как она чувствует себя на льду, Силиня уверенно отвечает: «хорошо». В свою очередь Витолиньш отмечает, что она — «первая в истории премьер-министр, вышедшая на хоккейную площадку».