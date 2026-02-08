Олимпийские боги живут среди латвийского населения незаметно.
В Латвии обнаружили немало женщин по имени Олимпиада
В Латвии в начале этого года насчитывалась 31 женщина по имени Олимпиада, свидетельствует обобщенная Управлением по делам гражданства и миграции информация.
В регистре физических лиц в начале января также были зарегистрированы 29 Олимпий (в одном случае как второе имя), а также два Олимпия.
В начале этого года в Латвии также было пять Зевсов, 17 Гер (в четырех случаях как второе имя), 13 Афин (в пяти случаях как второе имя), а также два Аполлона (в одном случае как второе имя).
Одновременно в Латвии зарегистрированы три женщины с именем Артемида, как у греческой богини охоты и целомудрия, пять женщин с именем Афродита (в одном случае как второе имя), один мужчина с именем Гермес, а также две Гестии (в древнегреческой мифологии богиня семейного очага, жертвенного огня и домашнего уюта) и один Дионис.