Сбор подписей за пенсионную реформу в Латвии близок к завершению
На платформе общественного участия Manabalss.lv продолжается сбор подписей с целью внесения в Сейм инициативы «О добровольности второго уровня пенсионной системы и снижении налогов на 6%». На данный момент инициативу уже поддержали почти 8500 человек, и авторы инициативы прогнозируют, что оставшиеся подписи будут собраны в течение нескольких недель.
«Мы призываем дать жителям возможность самим распоряжаться 6% своих доходов и не вынуждать их в обязательном порядке вкладывать эти средства в неэффективные частные пенсионные планы, приносящие огромные убытки. Повысим конкурентоспособность экономики Латвии, снизив налоги на рабочую силу на 6%!» — говорится в описании инициативы политической партии Platforma 21.
«В настоящее время у всех жителей Латвии, родившихся после 1971 года, государство в обязательном порядке удерживает 6% заработной платы и передаёт эти средства частным пенсионным фондам, чтобы они занимались сохранением и управлением этих денег для будущих пенсий. К сожалению, государство не установило для банков и частных пенсионных фондов обязанности ни приумножать эти средства, ни даже номинально сохранять их, и этого не происходит. Банки получают прибыль, тогда как жители теряют свои деньги. У людей изымают заработанные ими средства, и часть этих денег теряется в неудачных инвестиционных планах», — считают авторы инициативы.
«Мы также предлагаем предоставить жителям свободу выбора в отношении уже накопленного пенсионного капитала второго уровня — перевести его в капитал первого уровня пенсионной системы, оставить там, где он находится сейчас, либо изъять и использовать или инвестировать по собственному усмотрению. Эти деньги принадлежат людям, и они должны иметь право добровольно распоряжаться ими по своему усмотрению», — призывают члены правления партии Platforma 21 Янис Ронис и Агрис Фрефалтс.