Сбор подписей за пенсионную реформу в Латвии близок к завершению

«В настоящее время у всех жителей Латвии, родившихся после 1971 года, государство в обязательном порядке удерживает 6% заработной платы и передаёт эти средства частным пенсионным фондам, чтобы они занимались сохранением и управлением этих денег для будущих пенсий. К сожалению, государство не установило для банков и частных пенсионных фондов обязанности ни приумножать эти средства, ни даже номинально сохранять их, и этого не происходит. Банки получают прибыль, тогда как жители теряют свои деньги. У людей изымают заработанные ими средства, и часть этих денег теряется в неудачных инвестиционных планах», — считают авторы инициативы.