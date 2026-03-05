Rietumu Banka предоставил кредит для инвестиций в недвижимость в Испании
Rietumu Banka выдал кредит в размере 16 миллионов евро испанской компании TAURO REAL ESTATE S.L. для финансирования инвестиций в недвижимость в Барселоне. Это первый кредитный проект Rietumu Banka в Испании, который свидетельствует о расширении деятельности на рынке Южной Европы.
Кредитные средства предназначены для увеличения портфеля недвижимости компании TAURO REAL ESTATE S.L. Все входящие в него объекты сданы в аренду оператору в области аренды и гостиничных услуг — одному из крупнейших европейских туристических операторов, который предлагает высококачественные квартиры для краткосрочной и среднесрочной аренды туристам и деловым путешественникам по всей Европе, и обеспечивает профессиональное управление и сервис гостиничного уровня.
Объекты в Барселоне расположены в центре города, вблизи культурно-исторических достопримечательностей, и генерируют стабильный доход. Один из них является историческим зданием, а еще два — новостройки. В общей сложности они включают 42 просторные квартиры, 35 парковочных мест, а также несколько коммерческих помещений на первых этажах, которые сданы в аренду кафе и другим арендаторам, работающим в сфере общественного питания.
«Эта сделка подтверждает нашу готовность поддерживать международные инвестиции и свидетельствует о выходе на рынок Испании. Rietumu Banka продолжает стратегию, направленную на кредитование предприятий не только в Латвии, но и в других странах Европы – обеспечивая финансирование перспективных проектов с надежным обеспечением и устойчивой доходностью. Мы высоко ценим опыт TAURO REAL ESTATE S.L. в области недвижимости, а также фокус компании на стремительно растущий сегмент туризма в одном из наиболее популярных городов Испании. Будем рады развивать сотрудничество и в будущем, поддерживая бизнес в этой стране», — подчеркивает председатель Правления Rietumu Banka Елена Бурая.
Кредит предоставлен по итогам успешного международного конкурса, в результате которого в качестве кредитора был выбран Rietumu Banka.
«Мы рады сотрудничеству с Rietumu Banka, который поддерживает нашу стратегию расширения инвестиций в Барселоне. Это партнерство позволит нам продолжать развитие портфеля недвижимости, обеспечивая целенаправленный рост бизнеса. Барселона сейчас является одним из самых интересных рынков для инвестиций в недвижимость в Европе, и стремительно растущие масштабы туризма стимулируют спрос на качественные и продуманные предложения», — говорит Джакобо Перез (Jacobo Perez), управляющий партнер TAURO REAL ESTATE S.L.
О TAURO REAL ESTATE S.L.
TAURO REAL ESTATE S.L. входит в состав группы Globe Iberia Estates, управляющей многочисленными объектами недвижимости на рынке Испании общей стоимостью 200 миллионов евро. Группа представляет собой инвестиционную платформу, поддерживаемую семейным офисом и ориентированную на долгосрочное партнерство и рост портфеля в Испании. Заложенные объекты составляют лишь часть широкого портфеля недвижимого имущества группы в нескольких городах Испании.
О Rietumu Banka
Rietumu Banka – крупнейший латвийский банк с местным капиталом и один из ведущих банков в Балтийском регионе. Деятельность банка направлена на обслуживание крупных и средних предприятий в Латвии и других странах Балтии и Европы, а также состоятельных частных лиц. Клиентами Rietumu Banka являются компании, работающие в таких сферах как зеленая энергетика, производство продуктов питания и других товаров, коммерческая и жилая недвижимость, строительство, импортные и экспортные операции, логистика, торговля, финансовые услуги, технологии, и других отраслях.