Детсады в Латвии снова остаются полупустыми: в некоторых регионах посещаемость упала до 60%

Детские сады на прошлой неделе в среднем посещали 71% детей, что на 1,3 процентного пункта меньше, чем неделей ранее. Самая низкая посещаемость зафиксирована в Гулбенском крае, где детские сады посещали 60% зарегистрированных детей, что на 12,2 процентного пункта меньше. На 3,2-8 процентных пунктов посещаемость детских садов снизилась еще в пяти из десяти включенных в мониторинг самоуправлений, тогда как в Вентспилсе и Валмиерском крае показатели не изменились.