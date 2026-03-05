Детсады в Латвии снова остаются полупустыми: в некоторых регионах посещаемость упала до 60%
Посещаемость в детских садах и школах по Латвии снова падает: в ряде самоуправлений фиксируются самые низкие показатели за последние недели, особенно в Гулбене, Елгаве и Риге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
В детских садах посещаемость снизилась после наблюдавшегося на прошлой неделе роста, а в школах она снижается после трех недель положительной динамики. На прошлой неделе общеобразовательные учреждения в среднем посещали 88,1% учеников, что на 0,7 процентного пункта меньше, чем неделей ранее.
Наибольшее снижение посещаемости зафиксировано в Елгаве и Риге - соответственно на 4,8 и 2,7 процентного пункта.
Самый низкий удельный вес посещаемости общеобразовательных учреждений был в Резекне - школы посещали 88% учащихся.
Наибольшая посещаемость была в школах Лиепаи, где она выросла на 0,9 процентного пункта до 91,6%. Посещаемость также увеличилась в Вентспилсе, Резекне и Валмиерском крае, а в шести из десяти включенных в мониторинг самоуправлений - снизилась.
Детские сады на прошлой неделе в среднем посещали 71% детей, что на 1,3 процентного пункта меньше, чем неделей ранее. Самая низкая посещаемость зафиксирована в Гулбенском крае, где детские сады посещали 60% зарегистрированных детей, что на 12,2 процентного пункта меньше. На 3,2-8 процентных пунктов посещаемость детских садов снизилась еще в пяти из десяти включенных в мониторинг самоуправлений, тогда как в Вентспилсе и Валмиерском крае показатели не изменились.
Самая высокая посещаемость дошкольных учреждений зарегистрирована в Резекне, где она выросла на 11,8 процентного пункта до 76,3%.
В мониторинг ЦПКЗ включены 62 общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждения в Даугавпилсе, Гулбенском крае, Елгаве, Екабпилсском крае, Юрмале, Лиепае, Резекне, Риге, Валмиерском крае и Вентспилсе.