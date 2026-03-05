Способ увеличить ручную кладь без доплаты - законный лайфхак от авиапутешественников
Пока авиакомпании ужесточают контроль ручной клади, опытные путешественники нашли лазейку. Один простой прием с пакетами duty-free позволяет взять в салон больше вещей — и формально не нарушить правила.
Несмотря на то что авиакомпании все строже контролируют размеры и вес ручной клади, путешественники нашли способ увеличить количество вещей, которые можно взять с собой в салон, не выходя за рамки правил.
Большинство перевозчиков разрешают бесплатно взять на борт только одну личную вещь — например, сумку или рюкзак, который помещается под сиденье. За полноценную ручную кладь, размещаемую на верхней полке, часто требуется доплата.
Совет заключается в использовании плотного бумажного или картонного пакета с логотипом известного бренда из зоны беспошлинной торговли (duty-free). Такой пакет визуально воспринимается как покупка, сделанная после прохождения контроля безопасности и паспортной проверки.
Поскольку пассажиры имеют право совершать покупки в зоне duty-free перед вылетом, сотрудники у выхода на посадку обычно не уделяют дополнительного внимания таким пакетам и не взвешивают их вместе с основной ручной кладью.
Как это работает на практике
Рекомендуется положить дополнительные вещи в фирменный пакет, а сверху разместить типичный товар из duty-free — например, шоколад или коробку конфет. Это создает впечатление недавней покупки и снижает вероятность дополнительных вопросов.
Таким образом пассажир фактически получает возможность взять в салон еще одну сумку без риска доплаты за превышение норм.
Важно учитывать правила авиакомпании
Путешественников предупреждают: перед вылетом необходимо внимательно ознакомиться с правилами конкретной авиакомпании. У некоторых лоукостеров прямо указано, что покупки из duty-free засчитываются в общее количество единиц ручной клади. В таком случае за дополнительный пакет может потребоваться оплата.
Поэтому прежде чем использовать этот способ, стоит убедиться, что он действительно соответствует правилам выбранного перевозчика.