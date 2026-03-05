За чей счет вывозить будем? Латвия готовит эвакуацию граждан с Ближнего Востока - 150 000 евро за рейс
Правительство готовится выделить средства на эвакуацию латвийцев с Ближнего Востока, включая спецрейс airBaltic и возможную наземную перевозку, но объем расходов пока неизвестен из‑за неопределённого числа пассажиров.
Финансирование на организацию авиарейсов для доставки жителей Латвии из региона Ближнего Востока планируется взять из бюджетной программы на непредвиденные случаи, говорится в аннотации к проекту распоряжения, подготовленного Министерством иностранных дел (МИД).
Подготовленный МИД совместно с Министерством сообщения проект распоряжения предусматривает организацию рейса авиакомпании airBaltic из региона Ближнего Востока, а также при необходимости эвакуацию людей на наземном транспорте в соседние страны.
Точный объем необходимого финансирования в настоящее время определить невозможно, поскольку еще не выявлено количество людей, которым требуется помощь государства. Согласно расчетам, один самолет может перевезти около 150 человек, транспортные расходы на одного человека составят примерно 1000 евро, или 150 000 евро за рейс. Расходы на наземный транспорт могут составить около 2000 евро за один рейс.
Приоритет при эвакуации будет отдаваться наиболее уязвимым лицам - семьям с детьми, несовершеннолетним, людям с нарушениями здоровья.
В консульском регистре МИД до 4 марта зарегистрировались 624 жителя Латвии, которым нужна помощь для выезда из Объединенных Арабских Эмиратов.