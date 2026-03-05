Не слишком ли быстро? Министр сомневается в обоснованности скачка цен на топливо в Латвии
Министр экономики Виктор Валайнис поставил под сомнение резкое подорожание топлива в Латвии после начала войны в Иране.
Резкий рост цен на топливо в Латвии после начала войны в Иране вызывает вопросы, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр экономики Виктор Валайнис. Отвечая на вопрос, обосновано ли повышение цен на топливо на автозаправочных станциях на 10-12 центов, Валайнис отметил, что Совет по конкуренции обратил на это внимание и следит за ситуацией.
"Скачок [цен на нефть] на международных рынках и его мгновенный перенос на наши АЗС вызывает у нас вопросы", - сказал Валайнис, добавив, что торговцы должны честно устанавливать цены и быть готовыми разъяснить надзорным органам политику формирования цен на топливо.
Министр напомнил, что за недобросовестную коммерческую практику Совет по конкуренции может применить серьезные штрафы. "Мы следим за этим, и соответствующие учреждения при необходимости будут действовать, а торговцы должны быть готовы ответить на вопросы", - сказал Валайнис.