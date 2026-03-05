ИИ отбирает должности? Что на самом деле происходит с рабочими местами в Европе
Пока одни предрекают массовые увольнения из-за искусственного интеллекта, новые данные Европейского центрального банка показывают совсем иную картину. Кто на самом деле теряет работу — и теряет ли вообще?
Искусственный интеллект до сих пор оказал лишь незначительное влияние на занятость в Европе, говорится в опубликованном в среду обзоре экономистов Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Сравнив 3500 компаний, часть из которых сообщила, что использует искусственный интеллект, а часть указала, что его не применяет, экономисты в целом не выявили различий в создании или сокращении рабочих мест. Более того, среди компаний, активно использующих технологии искусственного интеллекта, на 4% выше вероятность найма новых сотрудников, поясняют экономисты.
«В текущей ситуации, исходя из планов компаний по найму персонала, инвестиции в искусственный интеллект и его интенсивное использование пока не заменяют рабочие места», — говорится в обзоре.
«На самом деле часть компаний нанимает дополнительных сотрудников. Это может объясняться тем, что они стремятся развивать и внедрять технологии искусственного интеллекта, одновременно сохраняя существующие производственные процессы, либо тем, что искусственный интеллект помогает им быстрее расширять деятельность», — отмечают экономисты.
В то же время они установили, что компании, инвестировавшие в технологии искусственного интеллекта с целью сокращения рабочих мест, действительно осуществили такие сокращения. Это указывает на то, что по мере развития этих технологий они могут существенно повлиять на занятость.
«Однако лишь 15% компаний, использующих искусственный интеллект, в качестве причины его применения называют сокращение расходов на рабочую силу, и это незначительная доля с учетом общего положительного эффекта этих технологий», — подчеркивают экономисты.
Также они отмечают, что долгосрочное влияние искусственного интеллекта на занятость пока остается неясным.